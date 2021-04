Francesca Brambilla è una sirena in spiaggia, un inconveniente però le sta rovinando la vacanza – FOTO

Nuovo scatto focoso quello postato dalla Bonas Francesca Brambilla che si trova al mare per trascorrere alcuni giorni di relax in compagnia di un’amica

La Bonas di “Avanti un altro” Francesca Brambilla a partire da stasera sarà in tv in prima serata assieme alle colleghe Laura Cremaschi e Sara Croce. L’ex Miss Atalanta classe 1992 è sempre più sensuale sul suo profilo Instagram che ha raggiunto 1 milione di follower, capelli biondissimi e occhi chiari, un vero tripudio di sensualità che non può passare certo inosservato.

Visto che le puntate dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurentis sono registrare, Francesca ha colto l’occasione per partire assieme all’amica Francy Bee per una meta esotica che però non ha comunicato ai fan. Nelle ultime Instagram stories la vediamo spaparanzata al sole mentre si rilassa e gioca in piscina. Peccato che le sia accaduto un piccolo incidente di percorso che speriamo non le rovinerà la vacanza.

Francesca Brambilla, “le abbronzature quelle belle”. Che disastro

Come detto Francesca si trova al mare in una località esotica sconosciuta, nessuno uomo con lei ma solo la storica amica Francesca Bee con cui la vediamo spessissimo sui social. Belle e rilassate sotto il sole caldo mentre sfoderano costumi micro che esaltano le loro forme sinuose e pazzesche.

La bella Bonas però non ha messo in conto un aspetto molto importante, ovvero l’abbronzatura. Se si mostra allegra a prendere la tintarella, solo qualche story più avanti si palesa poi allo specchio con una evidente scottatura su tutto il corpo. Appare rossa e dolorante mentre scatta un selfie in cui emergono i suoi occhi arrabbiati per non aver usato abbastanza protezione solare.

Speriamo che questo inconveniente non le smorzerà la voglia di divertirsi, nel frattempo i suoi estimatori si rifaranno gli occhi stasera con la prima serata del programma che sicuramente regalerà grandi sorprese.