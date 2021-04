Giulia Salemi e la frase choc di Awed su Fariba: “Una frase infelice”. L’influencer, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, parla del percorso di sua madre Fariba all’Isola dei Famosi

Giulia Salemi oggi è stata ospite di Domenica Live a Barbara D’Urso. Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, si sta godendo la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli che è cominciata all’interno del gioco. E, intanto, ha dovuto fare i conti con la decisione di sua madre Fariba di partecipare all’Isola dei Famosi per racimolare qualche soldo dopo questo periodo critico in cui non ha pouto lavorare a causa del covid che ha tenuto in tanti a casa.

Giulia Salemi parla di Awed a Domenica Live: “Bisogna girarsi quando una persona si cambia all’Isola dei Famosi”

Giulia, ospite di Barbara D’Urso, ha avuto modo di parlare un po’ del percorso di sua madre all’Isola e soprattutto della frase choc di Awed che ha fatto molto scalpore in questi giorni. “Io non voglio giudicare nessuno, da quello che ho visto sui social gli è scappata una frase infelice. C’è da dire che se qualcuno si sta cambiando all’Isola, bisognerebbe voltarsi e non guardare, perché è un contesto particolare dove non hanno posti per cambiarsi in privato. Però voglio credere che fosse ironia, io sono la persona più ironica del mondo e in quel caso posso passarci sopra“.

Intanto tra qualche giorno Giulia esordirà come conduttrice su Mediaset Play per il “Salotto Salemi”, un’occasione importantissima per lei, un primo passo per realizzare un sogno che oramai segue da tanti anni.