Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 aprile: il vincitore della gara

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 aprile: Marta torna a Milano. La gara al Paradiso si conclude con una vittoria inaspettata.

Al Paradiso è in corso una gara di ciclismo. Le Veneri hanno fondato un funclub e si preparano a fare il tifo. Tutto è pronto per cominciare, ma Dora è distratta: un nuovo cliente ha catturato la sua attenzione e adesso la giovane commessa non riesce a pensare ad altro. A casa Conti, intanto, le condizioni di Vittorio peggiorano a vista d’occhio. Presa dal panico, Beatrice chiama Marta, chiedendole di tornare in fretta da Parigi per venire ad assistere suo marito.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 aprile: Marta torna a Milano

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che sarà Rocco a vincere la gara di ciclismo. Le Veneri saranno entusiaste e troveranno ogni modo per coinvolgere Nino, il nuovo amore di Dora, nei loro calorosi festeggiamenti. Nel frattempo i capi rubati da Giuseppe al grande magazzino ricompariranno uno dopo l’altro, presentando tuttavia dei difetti di fabbricazione che non avevano prima.

Cosimo aprirà la lettera del padre Arturo, svelandone finalmente il criptico contenuto. Cosa aveva scoperto il Bergamini prima di morire? Cosa nasconde Umberto Guarnieri?Neanche Federico, che ha un legame particolare con Umberto, sembra in grado di aiutare Cosimo a scoprire la verità.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Marta tornerà a Milano per stare vicino a Vittorio. Marito e moglie si ritroveranno per la prima volta nella stessa stanza dopo che il segreto di Marta è venuto a galla. La donna tuttavia non sa che anche Vittorio ha i suoi scheletri nell’armadio.