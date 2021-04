Termina Inter-Cagliari, match andato in scena a San Siro e valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

L’Inter batte di misura il Cagliari a San Siro per 1-0, nella sfida valida per il 30esimo turno di campionato. Dopo oltre un’ora di gioco a reti inviolate, ad aprile le danze, dopo 77 minuti, ci pensa Darmian. Scambio tra Hakimi e Lukaku, l’esterno marocchino si invola sulla destra e crossa basso dal fondo trovando Darmian sul secondo palo che deve solo appoggiarla in rete a porta sguarnita.

Inter-Cagliari: il tabellino e le pagelle dell’incontro

I nerazzurri con i punti conquistati oggi a San Siro fanno un ulteriore passo in avanti verso la conquista dello Scudetto. L’Inter, difatti, mantiene la prima posizione in classifica a quota 74 punti con un margine di vantaggio di 11 lunghezze sui cugini rossoneri, usciti ieri vincenti dall’anticipo contro il Parma. Si complica, invece, la posizione dei sardi che rimangono al diciottesimo posto a meno 5 dalla zona salvezza.

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 6,5, A. Bastoni 6; Darmian 7 (85′ D’Ambrosio s.v.), Eriksen 6,5 (81′ Gagliardini s.v.), Brozovic 6,5, Sensi 6 (81′ Vecino s.v.), Young 6 (70′ Hakimi 6,5); Lukaku 6, Sanchez 5,5 (70′ Lautaro Martinez 6). A disposizione: I. Radu, Padelli, Ranocchia, Vidal, Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte 6,5.

Cagliari (3-5-2): Vicario 6,5; Carboni 6, Godin 6, Rugani 6 (85′ Simeone s.v.); Zappa 5 (90’+1 Cerri s.v.), Marin 6, Duncan 5,5 (72′ Asamoah 6), Nainggolan 6, Nandez 5,5; Joao Pedro 5,5, Pavoletti 5,5 (90’+1 Pereiro s.v.). A disposizione: Aresti, Calabresi, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis, Deiola. Allenatore: Leonardo Semplici 5,5.

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

Reti: 77′ Darmian (I).

Ammoniti: 52’ Brozovic (I), 90+3′ Nainggolan (C).

Espulsi: –

Note: 0’ e 3′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Darmian (I).

La squadra di Conte, durante il prossimo turno di campionato, affronterà il Napoli nel posticipo serale, in programma allo stadio Diego Armando Maradona domenica 18 aprile alle 20:45. I rossoblù, invece, ospiteranno tra le mura amiche della Sardegna Arena, sabato alle 20:45, il Parma in uno scontro molto importante in chiave salvezza.