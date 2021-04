L’Isola dei famosi: nuova coppia in vista? Il flirt inaspettato

L’Isola dei famosi. Il reality di sopravvivenza è ormai ben avviato ed è stato ricco di colpi di scena fin dalle prime settimane di gioco. In vista la prima coppia tra i concorrenti?

Tra abbandoni, ripescaggi, prove agguerrite, liti e frecciatine, l’edizione attuale de L’Isola dei famosi promette di essere ricca di avvenimenti che la faranno ricordare a lungo. Ce n’è di strada da percorrere fino al prossimo 7 giugno, data ufficiale della fine del reality di sopravvivenza.

Non è ancora passato un mese dall’inizio della competizione e già ne abbiamo visto delle belle. Nessuna storia d’amore però, almeno fino a ora. Ebbene si, a quanto sembra, pare sia nata una simpatia tra due concorrenti in gara. Chissà se, complici gli splendidi tramonti nelle spiagge dell’Honduras, i sentimenti potranno sfociare in qualcosa di più. Ma chi sono i protagonisti di questo pettegolezzo?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

L’Isola dei famosi: una simpatia più che evidente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Prima del suo debutto come naufraga a L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi aveva dichiarato di essere single e alla ricerca di un nuovo amore. E’ famosa la relazione che ha avuto con il leader politico del partito della Lega, Matteo Salvini, descritto dalla stessa presentatrice come la sua storia più importante fino a ora.

A quanto pare, l’ex volto principale de La prova del cuoco avrebbe trovato un ammiratore sulle spiagge dell’Honduras. A farglielo notare, un’altra concorrente in gara, Miryea Stabile (ex vincitrice de La pupa e il secchione), che ha detto alla Isoardi: “Guarda, secondo me Andrea si era invaghito di te. Notavo che ti seguiva da un po’”. La ragazza si riferisce ad Andrea Cerioli, influencer ed ex tronista del programma Uomini e Donne, giunto in gara a gioco già avviato, pronto a portare scompiglio.

Il concorrente avrebbe già una fidanzata di nome Arianna con la quale convive e sarebbe prossimo al matrimonio. Elisa Isoardi sta portando trambusto nel suo cuore? A quanto pare la presentatrice non ricambierebbe l’interesse.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

“Mi faceva ridere, è simpatico, è bolognese, però no, ci mancherebbe”– ha dichiarato la celebre naufraga. Continua: “Potrebbe essere mio figlio. Sono nella fase in cui mi piacciono quelli più grandi”.