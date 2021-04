Sta per concludersi il match Juventus-Genoa valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle dell’incontro.

La Juventus sta affrontando il Genoa in casa per il 30esimo turno di Serie A. La parità iniziale dura solo quattro minuti: Cuadrado scappa sulla destra e serve Kulusevski che scarica di sinistro il pallone all’incrocio dei pali e porta in vantaggio i bianconeri. Dopo 18 minuti arriva il raddoppio con Morata: Chiesa si invola verso la porta e calcia, Perin respinge, il pallone arriva a Ronaldo che ribatte sul palo ed infine il centravanti spagnolo insacca in rete. Gli ospiti riaprono il discorso al quarto minuto della ripresa con Scamacca che svetta bene su un cross di Rovella e sorprende tutti insaccando il pallone alle spalle di Szczesny. Al 70′ McKennie, entrato da due minuti, segna il 3-1 battendo Perin da pochi passi dopo un bellissimo assist tra le linee di Danilo.

IN AGGIORNAMENTO

Leggi anche —> Inter-Cagliari 1-0, decisiva la rete di Darmian nella ripresa: il tabellino e le pagelle

Juventus-Genoa: il tabellino e le pagelle della gara

Leggi anche —> Parma-Milan, i rossoneri in dieci uomini vincono 3-1 al Tardini

Con questo successo la Juventus manterrebbe il terzo posto in classifica a quota 62 punti a meno uno dal Milan e con un vantaggio di tre e quattro lunghezze rispettivamente su Napoli ed Atalanta, che giocherà stasera contro la Fiorentina. Il Genoa, invece, rimarrebbe in tredicesima posizione a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Juventus (3-5-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5 (46′ Alex Sandro 6), de Ligt 6, Chiellini 6, Danilo 6,5; Chiesa 6 (74′ Arthur 6), Bentancur 6, Rabiot 5,5, Kulusevski 7 (67′ McKennie 7); Morata 6,5 (67′ Dybala 6), Ronaldo 5. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Dragusin, Di Pardo, Fagioli, Ramsey. Allenatore: Andrea Pirlo 6,5.

Genoa (4-2-3-1): Perin 6; Masiello 6, Radovanovic 5,5, Criscito 5,5; Zappacosta 6, Behrami 6 (46′ Pjaca 6), Badelj 5,5, Rovella 6 (63′ Zajc 6), Biraschi 5,5 (46′ Ghiglione 5,5); Pandev 5,5 (63′ Shomurodov 6), Scamacca 6,5 (70′ Melegoni 6). A disposizione: Marchetti, Paleari, Czyborra, C. Zapata, Goldaniga, Cassata, Destro. Allenatore: Davide Ballardini 6.

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Reti: 4’ Kulusevski (J), 22’ Morata (J), 49′ Scamacca (G), 70′ McKennie (J).

Ammoniti: 20′ Cuadrado (J) 37′ Kulusevski (J), 38′ Behrami (G), 53′ Rovella (G), 62′ Criscito (G).

Espulsi: –

Note: 0’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Kulusevski (J).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I bianconeri nel prossimo turno di Serie A voleranno a Bergamo per affrontare l’Atalanta di Gasperini, match in programma domenica 18 aprile alle ore 15:00. I liguri, invece, si scontreranno con il Milan a San Siro nel lunch match delle 12:30.