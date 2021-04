Katia e Pippo, una coppia che ha fatto sognare milioni di italiani con il loro amore da favola. Lei voce italiana conosciuta in tutto il mondo, lui uno dei conduttori italiani più apprezzati.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono uniti in matrimonio nel 1986. Dopo il matrimonio finito male con Angela Lippi grazie alla quale è diventato padre di Tiziana, Baudo decide di donare il suo cuore alla nuova fiamma della sua vita, la famosa Katia Ricciarelli.

La famosa soprano (Katia) dal canto suo superava la storia con il collega Josè Carreras durata 13 anni.

L’unione tra il conduttore e la soprano diventa un caso mediatico, poiché entrambi hanno un peso enorme nel mondo dello spettacolo.

Baudo conduttore apprezzato e padre di una televisione contemporanea, Ricciarelli voce di fama internazionale conosciuta in tutti i teatri del mondo.

Un amore naufragato per colpa di chi o che cosa?

L’amore sembra essere nell’aria, Katia e Pippo sono una coppia affiatata, tutto sa di felicità, anche la vita è diventata più leggera. Però dopo soli tre anni qualcosa inizia ad andare storto.

Pippo e Katia iniziano a prendere le distanze sul lato fisico e la gelosia della sorano nei confronti del conduttore diventa sempre più morbosa.

Dopo 18 anni di amore e passione il rapporto giunge al termine nel 2004 e la coppia divorzia in poco tempo.

Un silenzio spaventoso cala sulle vite di Pippo e Katia e la stessa soprano in un’intervista a “La vita in diretta” ha raccontato i retroscena di quel triste periodo.

La soprano si confessa dicendo: “Non conto mai gli anni e non so da quanto tempo non ci parlavamo. Questo mi addolorava, perché abbiamo vissuto anni molto felici, un matrimonio da favola. Ho rimosso anche l’anno in cui è finito. Quando ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati come due vecchi amici. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi. Buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti, quindi dovevamo smetterla con questa storia”.

Il momento propizio di quest’avvicinamento è stato quando la cantante ha festeggiato i 50anni di carriera, quando l’ex marito le ha mandato un messaggio di auguri abbattendo il muro del silenzio durato per troppo tempo.