Laura D’amore vestita da hostess: ti viene voglia di prendere aereo – FOTO

Laura D’Amore grazie ad alcune foto pubblicate sui social riuscirebbe a far passare la paura di volare in un secondo

Volare, si sa, mette a molto persone un po’ d’ansia. Se queste però avessero l’opportunità di salire su un volo e trovarsi fra le hostess anche la bella Laura D’Amore di sicuro riuscirebbero a mettere da parte i propri timori. L’affascinante influencer ha deciso di deliziare gli occhi dei suoi tantissimi ammiratori che la seguono attraverso il suo profilo Instagram grazie ad un tris di foto sconvolgenti. Laura infatti si è lasciata ritrarre a lavoro mentre è su un aereo con destinazione Barcellona. Gli scatti regalati ritraggono la bella hostess con la sua abituale divisa sia nella versione con la gonna che quella con i pantaloni. Il trucco come sempre impeccabile e i capelli raccolti come prescrive il regolamento le donano un’aria davvero indimenticabile. Con le sue foto Laura è riuscita a far volare i suoi quasi 800 mila follower anche se seduti sul proprio divano di casa.

Laura D’Amore e l’inizio della sua carriera da influencer

Come testimoniano anche gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, Laura D’Amore è ben felice del suo lavoro di hostess e non intende certo abbandonarlo. Con il suo ingresso nella famosa compagnia di bandiera italiana la bella modella sembra infatti aver coronato il sogno di una vita. A spingerla verso il lavoro di hostess infatti è stata indubbiamente la sua curiosità verso tutto ciò che è nuovo e l’interesse verso qualunque paese del mondo. In parallelo però da un bel po’ di tempo Laura sta coltivando anche il suo amore per i social con la sua attività da influencer. Un lavoro nato di certo per caso quando si è resa conto che le foto pubblicate su Instagram fra un volo e l’altro raccoglievano i favori del pubblico.

Merito indubbiamente della sua straordinaria bellezza che risulta evidente in ogni scatto. In breve tempo Laura quindi è riuscita a moltiplicare i suoi follower e a diventare un personaggio molto richiesto da brand di moda e non solo che si affidano a lei per portare avanti con successo le proprie campagne pubblicitarie.