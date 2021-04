Protagonista stoica ed imperturbabile in “Lol – Chi ride è fuori”, ma com’è nella vita reale l’attrice Caterina Guzzanti? Tutto su di lei.

Promettente comica ed imitatrice e favolosa attrice quarantaquattrenne di origini romane, Caterina Guzzanti, nasce il 5 giugno sotto il segno dei Gemelli ed esordisce nel mondo dello spettacolo a soli 22 anni sul secondo canale della rete Rai con la trasmissione “Pippo Chennedy Show“, dall’idea del fratello, nonché celebre comico, Corrado Guzzanti. Dopo una serie di altre partecipazioni televisive, approda nella lunga tradizione goliardica italiana della Gialappa’s Band.

La grande svolta poi negli ultimi anni 2000 grazie al ruolo di Arianna nelle tre stagioni di “Boris“, serie televisiva amatissima, e particolarmente meta-teatrale, riscoperta da molti telespettatori proprio nell’ultimo anno grazie alla sua riproposizione sulla piattaforma streaming di Netflix.

Leggi anche —>>> “Lol: Chi ride è Fuori”, il cast favoloso dello show di Amazon Prime Video. I conduttori Fedez e Maionchi

“Lol – chi ride è fuori”, Caterina Guzzanti: vita privata ed altre curiosità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Guzzanti (@caterguz)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Lol – Chi ride è fuori”, Chi è Frank Matano: biografia, carriera, fidanzata del comico campano

Ad oggi Caterina con la sua avventura in “Lol – Chi ride è fuori“, condotto dal sempre sorridente Fedez e dall’estrosa Mara Maionchi, appare come mai prima d’ora stoica interprete di se stessa. Memorabile per la sua resistenza durante il divertentissimo reality, secondo molte opinioni dei suoi ammiratori pubblicate sui social nelle ultime ore pare che lei avrebbe dovuto aggiudicarsi il primo posto.

Per quel che riguarda invece la vita privata dell’attrice, pare che Caterina sia molto riservata a tal proposito. Eppure da alcuni suoi scatti condivisi sul suo profilo Instagram si evince una grande naturalezza ed una grande armoniosa propensione verso lo stare in famiglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Guzzanti (@caterguz)

Il suo grande amore arriva nel 2013, i due si conoscono in Sicilia, dove l’attrice si reca spesso per i suoi soggiorni estivi a contatto con la natura. Dalla relazione nasce un anno dopo il piccolo Elio. Caterina oltre a Corrado, ha anche un’altra sorella di nome Sabrina, più grande ed anche lei attiva come comica. Infine, uno dei suoi più grandi hobby pare sia l’equitazione.