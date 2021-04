Qualche anno fa l’attore Marco Giallini ha subìto un lutto atroce: la morte dell’amata moglie Loredana. Ecco il racconto straziante della sua storia

Stamattina il giornalista Andrea Scanzi ha condiviso su Facebook un post diverso dal solito. Si tratta di un estratto di un’intervista ad un protagonista del cinema italiano, Marco Giallini, che Scanzi definisce “una delle persone che più stimo al mondo”. L’attore si apre su un tema doloroso, su cui spesso ha taciuto: la morte della persona più cara, l’amata moglie Loredana.

Giallini rievoca il momento del loro primo incontro, quando, appena finito il periodo di leva militare, faceva lavori saltuari, come il “bibitaro”. A dispetto del fascino attuale, l’attore confessa che con le ragazze non ha mai avuto grande successo, finché non ha incontrato la donna della sua vita. “Loredana mi è stata dietro tre anni – racconta – finché una sera, fuori dalla discoteca, le ho detto: ‘Allora mettiamoci insieme’. È durata 25 anni”.

Marco Giallini, il racconto straziante della morte della moglie

Un rapporto d’amore intenso e fortissimo, nonostante le litigate per la gelosia dell’attore, che spiega: “Eravamo legatissimi… Era mia madre, mia moglie, tutto”. Una storia lunga 25 anni, spazzata via in un soffio, all’improvviso, in una serata di luglio del 2011, per colpa di un’emorragia cerebrale. E anche a distanza di 10 anni, il racconto dei suoi ultimi momenti con la moglie è più straziante che mai.

“Da un paio di giorni aveva un fortissimo mal di testa, ma vai a pensare… Lei e i bambini Rocco e Diego (all’epoca avevano 6 e 13 anni) stavano per partire per il mare. Invece, ha chiuso gli occhi e mi si è accasciata fra le braccia mentre chiacchieravamo. Ha vissuto altri due giorni, ma senza riprendere conoscenza. Se non lo provi, non lo puoi capire“.

Un lutto terribile, difficile da superare. Un amore che ha lasciato la sua traccia profonda nella quotidianità e che ancora oggi vela l’esistenza di Giallini e dei suoi due ragazzi. “La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato. Al cimitero – confessa l’attore – sono andato due volte in tutto. Le fotografie le ho a casa, ma non le guardo. Perché lei è ovunque, nei ricordi, nelle stanze, nei viaggi a Barcellona che non farò più”.