Maria De Filippi rullo compressore: la Rai a pezzi. I dettagli di un massacro

Maria De Filippi sbanca l’Auditel massacrando la replica di “Sotto Copertura”: Canale Cinque domina gli ascolti di ieri, sabato 10 aprile

Non c’è partita quando, su Canale Cinque, vanno in onda le trasmissioni di Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, da anni regina di Mediaset, continua a registrare il record di ascolti, specie se si tratta di dominare il sabato sera. Attualmente, la 20esima edizione di “Amici” si sta rivelando un successo clamoroso, che di puntata in puntata raccoglie sempre più telespettatori. Le trasmissioni della De Filippi, d’altra parte, sono una vera garanzia per Mediaset: da “Tu Si Que Vales” a “C’è posta per te”, nessun altro programma è in grado di competere con i format di Maria.

Vediamo nei dettagli i dati Auditel di ieri, sabato 10 aprile: la Rai ha incassato l’ennesima batosta.

Gli ascolti di sabato 10 aprile: Rai a pezzi, trionfo per Maria De Filippi

Non c’è competizione tra Rai 1 e Canale Cinque nella prima serata del sabato. La replica di “Sotto Copertura“, la fiction con protagonista Claudio Gioè, ha tenuto incollati allo schermo 3.125.000 spettatori, con uno share del 13,8%. La Rai esce a pezzi dal confronto con la 20esima edizione di “Amici“: il talent, uno dei programmi di punta di Maria De Filippi, ha conquistato un pubblico di 5.734.000 spettatori, pari ad uno share del 20%.

Neanche le altre reti televisive hanno saputo reggere il confronto con Canale Cinque, che ha dominato la serata incontrastato. Su Rai 2, F.B.I. ha totalizzato 1.364.000 spettatori, mentre “Città segrete”, su Rai 3, ne ha raccolti 2.248.000. Per quanto concerne i canali Mediaset, Rete 4 ha registrato appena il 4% di share con “Bernadette: Miracolo a Lourdes”, mentre Italia Uno, con la pellicola “Wonder Park”, ha totalizzato 1.133.000 spettatori.

Ennesima sconfitta per Rai 1, che non sembra riuscire a corrompere il successo di “Amici”. Maria De Filippi si riconferma la regina indiscussa degli ascolti del sabato sera.