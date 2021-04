Miriana Trevisan e la FOTO sensualissima: “Quando si ride si è nudi”

La bellissima showgirl Miriana Trevisan offre tutta la sua sensualità ed il suo sorriso gli ammiratori: è subito standing ovation.

L’affermata soubrette partenopea, Miriana Trevisan, nelle ultime settimane è stata più volte immortalata in maniera sublime dal fotografo specializzato in ritratti, Alessandro Duchetti. Volgendo uno sguardo anche distratto alle istantanee realizzate con dovuta accuratezza dall’artista, si nota una grande profondità d’espressione, sempre accompagnata dalle citazioni scelte quotidianamente dalla showgirl quarantottenne.

La penisola non può di certo dimenticare i primi passi di Miriana mossi nel mondo dello spettacolo. La Trevisan si è infatti lasciata scoprire dal pubblico del piccolo schermo nel primi anni ’90, grazie alla sua partecipazione nella storica trasmissione di “Non è la Rai“. Da quel momento in poi la sua carriera si è proiettata in ascesa, facendo il suo seguito anche in altri programmi di altrettanta fama popolare, quali “Striscia La Notizia” e “La Ruota della Fortuna”.

Miriana Trevisan, una meraviglia di sensualità sulle parole di Benigni

Ad oggi la soubrette dalla bellezza mediterranea coltiva il suo essere celebre anche sui social. Postando per l’appunto una lunga serie di ritratti fotografici ben riusciti, quanto notevolmente apprezzati dai suoi ammiratori. Utilizzando una citazione del viciniore del Premio Oscar con “La Vita è Bella” nel 1999, Roberto Benigni, ha pubblicato sul suo profilo, proprio nella serata di ieri, una delle sue ultime apparizioni.

“Quando si ride ci si lascia andare, si è nudi, ci si scopre”, riporta Miriana nella didascalia allo scatto su Instagram in cui veste un outfit prettamente elegante dalla tinta nera. Per poi continuare in tal modo: “Quando uno ride, vedi un po’ la sua anima. E poi quando si ride ci si muove, ci si scuote. Ci si scuote come un albero e si lascia per terra le cose che gli altri possono vedere e magari cogliere. Gli avari e coloro che non hanno niente da offrire, infatti, non ridono.”

Un anima ed un sorriso che può facilmente essere accostato al raro valore di una perla. La conferma infatti, nei riguardi della sua sensibilità e del suo fascino, giunge perentoria da parte dei suoi numerosissimi fan. “La tua intramontabile bellezza ❤️“, commenterà un utente, seguito da un ulteriore apprezzamento di una sua ammiratrice: “Tu sei eterna❤️“.