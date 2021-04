In un tragico incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri a Qualiano (Napoli), un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita. Feriti i due amici.

Gravissimo incidente nella serata di ieri a Qualiano, in provincia di Napoli. Un’auto con a bordo tre ragazzi, dopo essersi scontrata con altre vetture, si è ribaltata su sé stessa in via Antica Consolare. Nel violento impatto, uno dei tre occupanti, un adolescente di 16 anni, ha perso la vita mentre gli altri due sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai feriti ed i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

Napoli, gravissimo incidente stradale: muore ragazzo di 16 anni, feriti i due amici

Un morto e due feriti, tutti giovanissimi. Questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 10 aprile, a Qualiano, comune in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, un’auto, un’Audi A1 con a bordo tre ragazzi di 19, 18 e 16 anni, avrebbe urtato una Fiat Panda guidata da una donna in via Antica Consolare. Successivamente la vettura è finita contro un’altra auto parcheggiata, una Opel Zafira, e si è ribaltata due volte fermandosi a diversi metri di distanza.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, diversi mezzi di soccorso con a bordo il personale medico del 118. Lo staff sanitario ha trasportato d’urgenza il 16enne presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove purtroppo è deceduto poco dopo, nonostante gli sforzi dei medici di salvargli la vita. In ospedale anche gli altri due giovani a bordo dell’Audi che non sarebbero in pericolo di vita. Illesa, invece, la conducente della Panda.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica del grave incidente. Dai primi riscontri, stando a quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, pare che la vettura dei tre giovani abbia urtato la Panda in fase di sorpasso e successivamente il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per via della velocità.