Paolo Bonolis in mezzo a due dee, la bionda e la mora: pazzesche – FOTO

Paolo Bonolis beato tra le donne con un solo scatto diventa uno degli uomini più invidiati del pubblico italiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Paolo Bonolis ha sempre avuto un certo occhio per la bellezza e anche un innegabile talento nel saperla valorizzare all’interno dei suoi programmi televisivi. Nel corso della sua lunga carriera ha abituato il pubblico italiano a trattarsi davvero bene da questo punto di vista. Sono in pochi infatti ad aver dimenticato il fascino e l’eleganza delle varie Madre Natura che si sono susseguite nelle diverse edizioni di “Ciao Darwin“. Con il cast scelto quest’anno per il quiz show “Avanti un altro” questa volta il mattatore di Canale 5 ha davvero centrato in pieno l’obiettivo. Nella foto pubblicata da Claudia Ruggeri, la miss del famoso programma, sul suo profilo Instagram si può notare Bonolis in dolcissima compagnia. Oltre a Miss Claudia infatti accanto a lui c’è anche l’incantevole Laura Cremaschi. Una bellezza mora ed una bionda per formare il quadro capace di riproporre alla perfezione l’ideale di fascino che la trasmissione vuole trasmettere. Accanto ai protagonisti di “Avanti un altro” anche l’autore Marco Salvati, ovviamente sorridente anche per i successi ottenuti.

LEGGI ANCHE -> Mercedesz strepitosa: camicia bianca bagnata e senza reggiseno, non legale – FOTO

Paolo Bonolis conquista il prime time di Canale 5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

LEGGI ANCHE -> Laura Pausini esibisce il suo trofeo: grande momento di orgoglio – FOTO

“Avanti un altro” il quiz show condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti sbarca nel prime time di Mediaset. Una promozione molto più che meritata visti gli ascolti sempre da record che la trasmissione ha ottenuto nel corso delle sue tante edizioni. Il game show prende il posto del programma di approfondimento della domenica sera di Barbara D’Urso. Format che vince non si cambia ed è per questo che “Avanti un altro! Pure di sera” resterà invariato nelle sfide proposte ai concorrenti. L’unico aspetto che cambierà sarà legato ai partecipanti. I gruppi infatti saranno formati da volti noti del mondo dello spettacolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Per la prima puntata andranno ad affrontarsi i protagonisti del Grande Fratello contro altri scelti dal mondo degli opinionisti. Entrambi concorreranno per riuscire a portare quanto più denaro possibile nelle casse del CE.R.S Onlus. Restano confermati ovviamente tutti i personaggi che popolano il mini mondo creato da Paolo Bonolis e dagli autori del programma.