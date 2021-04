Principe Filippo, parla Carlo dopo la sua morte: “Mancherà enormemente”. Due giorni fa si è spento all’età di 99 anni il marito della Regina Elisabetta II

The Duke worked with Estate workers, farmers & conservationists to maintain the Estates for future generations, through wildlife conservation & biodiversity initiatives. Over recent years, HRH received regular updates and took a keen interest in developments on the Estates. pic.twitter.com/xBlBWoGuhg — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2021

Il Principe Filippo è scomparso due giorni fa e tutta l’Inghilterra è in lutto. A piangere la sua scomparsa è la sua famiglia, la sua amata moglie Elisabetta e i figli. Carlo, l’erede al trono, ha sempre avuto un rapporto particolare con suo padre. I due sono sempre stati legati da un sentimento d’amore e di odio, Filippo ha sempre cercato di crescere Carlo come un degno erede della sua amata consorte. Carlo ha dovuto rinunciare a tante cose e il suo rapporto con il padre è andato a peggiorare nel corso degli anni, ma hanno imparato a crescere insieme e a volersi bene nonostante tutto.

Morto il Principe Filippo, parla il figlio Carlo: “Ci mancherà enormemente”

The Prince of Wales pays tribute to The Duke of Edinburgh on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/tDP0rkKGzc — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 10, 2021

A rompere il silenzio dopo la morte del Principe Filippo, è stato proprio suo figlio Carlo che ha lasciato un breve messaggio alla Nazione per ricordare il suo papà. “Mio padre negli ultimi 70 anni ha reso un servizio rimarchevole e devoto alla regina, alla mia famiglia e al Paese e anche a tutto il Commonwhealth. Come potete immaginare a me e alla mia famiglia mancherà enormemente“. Poi ha continuato: “Era una persona molto speciale. Penso che sarebbe stato colpito dalle reazioni e dalle cose toccanti che sono state dette su di lui“.

At The Queen’s Coronation in 1953, The Duke of Edinburgh swore to be Her Majesty’s ‘liege man of life and limb.’ The Duke was a devoted consort (companion to the Sovereign) for almost 70 years, from Her Majesty’s Accession in 1952 until his death: https://t.co/GCMvYfu4SD pic.twitter.com/smGpiIMbDe — The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2021

Infine ha deciso di ringraziare tutti per l’affetto che ha ricevuto la famiglia reale in questi giorni così particolari ma soprattutto così tristi. Non è mai facile affrontare un lutto, anche se si erano preparati perché erano un paio di mesi oramai che il Duca non stava più bene.