Principe Filippo, prima di morire tre importanti richieste al figlio Carlo

Prima di spegnersi Filippo ha incontrato il figlio Carlo per porli alcune richieste. Non sono mancati i consigli su come proteggere la famiglia.

Nei giorni prima della sua morte Filippo ha voluto incontrare Carlo. Un ultimo appuntamento tra padre e figlio per dirli addio. Ma non solo. Il duca di Edimburgo ha posto a Carlo alcune richieste. In primis quello di prendersi cura della Regina Elisabetta. L’indiscrezione è stata divulgata sul Daily Mail.

L’incontro è avvenuto in ospedale. Oltre alla messaggio riguardante la moglie, il duca ha fornito all’erede altre due richieste. Una riguardante la tutela della famiglia indicandoli come procedere nella sua gestione. L’altra relativa al desiderio di essere trasferito nel castello di Windsor. L’obiettivo: morire nel suo letto.

Lutto per la famiglia reale: il dolore più grande per la Regina e i figli

La morte di Filippo ha lasciato un segno indelebile nella Regina. La coppia era unita da 7 decenni. I due si erano spostati nel 1947. Dopo tantissimi anni Elisabetta festeggerà il suo imminente compleanno da sola. Un duro colpo per la sovrana che nonostante il dolore non sembra voler abdicare. Sull’account Instagram ufficiale della royal family è apparso un toccante messaggio della Regina dedicato al marito per il loro 50 anni di matrimonio. “La mia forza”, le parole comparse sotto lo scatto in onore del Duca mancato 48 ore fa all’età di 99 anni.

Anche i figli, Carlo, Anna, Edoardo e Andrea sono straziati dal dolore. Da pochi giorni dal lutto hanno rotto il silenzio tramite un video girato dalla BBC.

“L’energia del Principe Filippo è stata sorprendente nel sostenere mia madre per tutto questo tempo”, le parole di Carlo. Non manca poi il commento di Anna, per molti considerata la figlia preferita del Duca: “una persona con cui non avesti mai avuto problemi a parlare delle tue idee anche diverse dalle sue”.

I funerali di Filippo si celebreranno il prossimo 17 aprile con una cerimonia privata. Harry, in California con la moglie Meghan dopo essersi allontanato dalla famiglia reale, parteciperà. Tuttavia al suo fianco non sarà presente la Markle e il loro figlio.