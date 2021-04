Pupo nella vita ha avuto molte storie d’amore, ma una in particolare gli è rimasta nel cuore. La confessione shock: “Di lui ero innamorato”

Il cantante Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, è uno degli interpreti più famosi in Italia e nei paesi dell’Est, soprattutto in Russia. Vista la grande notorietà e le continue tournée, non stupisce che la sua vita amorosa sia stata molto vivace, soprattutto in gioventù. D’altronde lui stesso dichiarò di aver avuto oltre 2mila donne nella sua vita.

Pupo si innamorò giovanissimo di Anna, che sposò nel luglio del 1974. La coppia ha avuto due figlie, Ilaria e Clara. Sembrava un idillio, ma pochi anni dopo, il cantautore riconobbe come sua figlia anche Valentina, nata da una fugace relazione con una fan. Ma non fu certo l’unico momento in cui la sua vita privata finì sotto i riflettori.

LEGGI ANCHE -> Emilio Fede ricoverato in ospedale, la figlia Sveva racconta la sua verità – VIDEO

Pupo, la confessione shock: “Di lui ero innamorato”

LEGGI ANCHE -> Rita Dalla Chiesa non le manda a dire: a Domenica In si infuria

Negli anni Ottanta, Pupo ammise di essere legato anche alla sua manager, Patricia Abati. Inizialmente i due intrecciarono una relazione clandestina, ma poi uscirono allo scoperto. Un amore che vivono ancora oggi, sebbene il cantautore sia ancora ufficialmente sposato. Ma come lui stesso ha ammesso in più occasioni, i due rapporti corrono paralleli, in una sorta di bigamia di fatto: “Viviamo in luoghi diversi e ci incontriamo, senza ostentazioni, quando devo stare con la mia compagna o con mia moglie”.

Pupo afferma di essere molto fluido quando si parla di attrazione: “Sono sessualmente libero, ma alla fine ha prevalso la parte etero. Per me non è proprio un problema”. Proprio lo scorso dicembre, in una puntata del Grande Fratello Vip il cantante ha fatto una confessione che ha lasciato il pubblico stupefatto. Pupo affermò di aver vissuto un’intensa storia d’amore con un uomo e di avergli anche dedicato una canzone.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Una rivelazione che esplicitò in un’intervista a Verissimo. “Sotto il profilo sentimentale – ha spiegato Pupo – non ho mai avuto paletti, remore, filtri. Mi è capitato di avere un innamoramento, senza riscontro sessuale, per un uomo: Riccardo, per il quale scrissi Volano. L’amore è declinabile in tanti modi, ma lì capii che non potevano esserci differenze”.