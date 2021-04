Pupo a Domenica In, imbarazzo in studio su Barbara D’Urso

Pupo, ospite a Domenica In, è stato protagonista di un momento di imbarazzo con Mara Venier: riguarda Barbara D’Urso

Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi 11 aprile, spicca il nome dell’amatissimo cantante Pupo. Autore di alcune delle canzoni italiane più conosciute e cantate, nell’intervista con la conduttrice ha ripercorso anche la sua carriera in televisione. Immancabile il ricordo che risale al 2005, quando ha rivestito il ruolo di inviato per La Fattoria, in quell’edizione condotto da Barbara D’Urso. Proprio la rievocazione di tale esperienza ha provocato un momento di forte imbarazzo in studio.

LEGGI ANCHE –> Rita Dalla Chiesa non le manda a dire: a Domenica In si infuria

Pupo a Domenica In, imbarazzo su Barbara D’Urso

LEGGI ANCHE –> Domenica In, Enrico Brignano e il dolore per l’amico che non c’è più

Ospite a Domenica In, nel ripercorrere la sua esperienza come inviato a La Fattoria, Pupo viene colto da un momento di imbarazzo. Mara Venier coglie l’occasione per mandare i saluti alla conduttrice di Canale 5, quando il cantante risponde “se vuole, la salutiamo volentieri“.

Tra una risata e l’altra, la conduttrice chiede la motivazione di tale battuta e il cantante chiarisce di volerla salutare certamente. Celata dietro questa ambiguità, si nasconde una vicenda del passato, non rammentata dalla conduttrice.

Il fatto risale al 2010, quando Pupo rilascia alcune inedite dichiarazioni su un flirt condiviso proprio con Barbara D’Urso, sostenendo che fosse l’ispirazione per il celebre brano “La storia di noi due“. Come si può dedurre, la notizia provoca notevole clamore, non gradita dalla conduttrice.

Dopo aver smentito pubblicamente la relazione, richiede al cantante 50 mila euro di risarcimento. Tuttavia il Tribunale civile di Roma si esprime a favore del cantante, ritenendo che non ci fosse alcun contenuto diffamatorio o lesivo dell’immagine nelle sue dichiarazioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

A distanza di anni, Pupo riprende l’argomento nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip, ribadendo la sua versione dei fatti. Ancora una volta, Barbara D’Urso con discreta eleganza, chiede pubblicamente al cantante di smettere di insinuare tali falsità, rinnovando la stima nei suoi confronti, e riceve le sue scuse. Ma questa volta Pupo non è caduto di nuovo nell’errore, e sembra aver rispettato la sua richiesta.