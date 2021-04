Raffaella Fico ha postato su Instagram uno scatto in cui si è mostrata bellissima. In un parco si gode la giornata primaverile. Subito è boom di commenti.

La bellezza di Raffaella Fico continua a stupire i fan. Questa volta è uno scatto dall’atmosfera primaverile a catturare l’attenzione. Su Instagram la Fico ha pubblicato la foto che la ritrae in un parco. Seduta su una tovaglia azzurra posta sull’erba Raffaella sta trascorrendo la domenica. Gambe accavallate la posa incanta i fan.

Look casual, la showgirl ha optato per un total jeans. Lo sguardo misterioso colpisce i suoi seguaci che si scatenano nei commenti. La Fico è seguitissima sul social. Sono 587 mila i follower che ogni giorno interagiscono con i suoi post.

Raffaella Fico: tra tv, amori e nuovi progetti

Classe 1988, Raffaella Fico è modella e showgirl. Nata a Cercola, in provincia di Napoli debutta nel mondo dello spettacolo ha preso parte a svariati programmi. E’ la partecipazione nel 2008 al Grande Fratello ha consacrare la sua notorietà. Di seguito partecipa a Lucignolo come inviata e recita nel film Sguardi diversi. Da lì in poi il suo volto appare il molti programmi sia come showgirl, sia come conduttrice. Nel 2011 ha preso parte anche all’Isola dei Famosi.

Di recente la showgirl è entrata nel cast del nuovo programma “Game of Games” di Simona Ventura. Attualmente si sta dedicando a un nuovo progetto. Ha debuttato infatti nel mondo radiofonico con il format Napoli Calcio trasmesso su Radio Marte.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale ha avuto una relazione con Cristino Ronaldo. Poi è stata fidanzata con il calciatore Mario Balotelli. I due hanno avuto una figlia. Dopo la fine della relazione, la showgirl si è legata all’agente di calcio Alessandro Moggio. Poi la storia con l’imprenditore Giuliano Frantino terminata nel 2021.