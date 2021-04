Renzo Arbore e Mara Venier stavano insieme, i motivi dell’addio

La padrona di casa di Domenica in è felicemente sposata con Nicola Carraro, ma anni prima Mara Venier ha intrecciato la sua vita anche con quella di Enzo Arbore

Ormai Mara Venier è un’istituzione per la tv nazionale, veneziana doc classe 1950, in giovane età debutta come attrice nel 1973 nel film “Diario di un Italiano” di Sergio Capogna. Varie comparse per lei ma nel 1998 si focalizza sulla conduzione televisiva, sua vera vocazione.

Non solo grandi cambiamenti lavorativi nel corso della sua vita, ma anche importanti storie d’amore che ne hanno delineato i contorni sentimentali dall’età di 17 anni. Ancora minorenne, infatti, rimane incinta del compagno Francesco Ferraccini (nascerà Francesca) e poco dopo, nel 1971, si sposa e trasferisce nella Capitale con lui per intraprendere l’attività di attrice. I due si separarono quando lei conobbe e si innamorò di Pier Paolo Capponi, da cui ha avuto il secondo figlio, Paolo.

La vita amorosa di Mara non finisce qui, nel 1984 arrivarono le nozze, celebrate a Las Vegas, con il noto attore Jerry Calà, ma nel 1987 a seguiti dei tradimenti di lui si conclude anche questa unione. Oggi Mara è serena accanto al suo Nicola che ama più che mai, è nonna di Giulio, figlio di Elisabetta, e Claudio, figlio di Paolo. Nell’elenco delle sue storie però manca forse quella più drammatica, con Renzo Arbore, che si concluse per un motivo a molti ignoto.

La storia d’amore con Renzo Arbore, perché è naufragato il loro legame

Come detto, Mara Venier nella sua vita ebbe diverse frequentazioni importanti, ora è felicemente sposata con Nicola Carraro ma nell’elenco dei suoi amanti dobbiamo annoverare anche Renzo Arbore, la cui relazione cessò per un motivo ben preciso ma ignoto a molti.

La coppia ha vissuto un momento drammatico quando lei, incinta di diversi mesi, perse il bambino che aspettava. La separazione però, come con Gerry Calà, avvenne per motivi di tradimento e gelosia da parte di Mara nei confronti del compagno, che nonostante tutto ammira ancora molto.

Il confronto tra i due è avvenuto qualche anno fa proprio a Domenica In, durante l’intervista che fece Mara proprio all’ex compagno. Lei senza giri di parole gli chiese: “Sai che sono stata gelosissima io di quelle ballerine, Renzo? Tu mi tradivi con qualcuna di loro?”. Lui negò ma non fece nomi e neppure smentì quanto gli veniva accusato.