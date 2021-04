Rimedi naturali per ritardare la crescita dei peli: dritte e consigli!

Scopriamo insieme tutti i rimedi naturali per ritardare la crescita dei peli in modo efficaci. Tutti i metodi migliori e semplici per risolvere questo cruccio che riguarda tantissime donne.

Quello dei peli, soprattutto in estate, è un problema molto fastidioso. A quante di voi capita di voler indossare un vestito o degli shorts ma di dove rimandare per la presenza dei peli? Arrivano buone notizie. Esistono dei rimedi naturali per ritardare la crescita dei peli.

Tutti i metodi per rallentare di molto la crescita dei peli

Innanzitutto, la cosa migliore è consigliabile effettuare la depilazione nei giorni di luna calante, in modo da far crescere i peli in modo meno forte. Il momento in cui ci si depila, infatti, è molto importante. Preferite la depilazione dopo mangiato, in modo da rallentarne la ricrescita.

Ricordate, poi, di fare la ceretta dopo che sono arrivate le mestruazioni. Questo perché farlo quando ci sono più ormoni nel corpo non fa altro che favorirne la ricrescita.

Ogni tanto, utilizzate anche la pietra pomice che un effetto molto efficace, anche se bisogna attendere qualche settimana per avere i primi risultati.

Secondo alcuni, anche passare l’acqua fredda o il ghiaccio sulla pelle tutte le sere può dare parecchi benefici nel rallentare la ricrescita dei peli. In alternativa potete ricorrere al tè verde che riequilibra il livello ormonale.

Sul mercato si possono anche trovare dei prodotti molto efficaci che possono dare un grande contributo nel rallentare la crescita dei peli. Tra i tanti c’è, per esempio, la chelidonina. Si tratta di una molecola naturale che viene estratta dalla pianta Celidonia e che, oltre ad avere effetti anti-infiammatori, rallenta la ricrescita dei peli in modo considerevoli.

Potete ricorrere anche all’estratto di tartufo oppure ad altri enzimi che vengono estratti dalla frutta che rappresentano un’ottima soluzione per rallentare la crescita dei peli.

Negli ultimi anni si è diffusa anche la depilazione permanente. In questo caso, bisogna acquistare un dispositivo apposito (a luce pulsata) e fare delle sedute fai da te che sembrano essere particolarmente efficaci soprattutto in caso di peli folti e molto scuri.