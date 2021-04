Rita Dalla Chiesa non le manda a dire: a Domenica In si infuria

Rita Dalla Chiesa, il momento di tensione a Domenica In ha gettato il gelo nello studio: le dichiarazioni perentorie

Ospite a Domenica in, nella puntata di oggi 11 aprile, Rita Dalla Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno provocato clamore. Conosciuta per la sua schiettezza e sincerità, qualità che spesso hanno circondato la sua figura di talune controversie, la conduttrice non si smentisce ed esprime la propria opinione sui vaccini, scatenando la polemica.

Rita Dalla Chiesa a Domenica In: “No ad AstraZeneca”

La prima parte della puntata di Domenica In è come sempre dedicata a temi di attualità che riguardano la pandemia. Per affrontare il tema dei vaccini, gli ospiti di Mara Venier sono Rita Dalla Chiesa, Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti e Alessandro Sallusti.

Nell’approfondire l’argomento, la giornalista e conduttrice Dalla Chiesa non ha nascosto le proprie perplessità sul vaccino AstraZeneca. Molto forte la sua posizione, che si riassume in una perentoria opposizione alla possibilità di sottoporsi a tale vaccino: “Farò il vaccino contro il Covid, ma di AstraZeneca non mi fido“.

In giustificazione al categorico dissenso, si è appellata alla confusione creatasi circa le fasce d’età alle quali è consigliata la somministrazione. Se prima si riferiva a quella prettamente giovane, dopo i casi di trombosi registrati, è stata modificata in una raccomandazione di somministrazione agli over 60. Lapidaria la sua esposizione, che ha gettato immediata tensione nello studio.

Pierpaolo Sileri non ha esitato nel porre le distanze da tali affermazioni, utili a fomentare allarmismo nella popolazione, e ha ricordato la verificata sicurezza del siero. Anche Alessandro Sallusti, in collegamento, ha sottolineato l’importanza di affidarsi al proprio medico piuttosto che assumere scelte in autonomia.