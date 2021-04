Le pagelle e il tabellino della partita valida per la 30esima giornata di Serie A Roma-Bologna, appena terminata.

La Roma, dopo le fatiche di Europa League, scende nuovamente in campo per affrontare il Bologna in questo trentesimo turno di campionato. I giallorossi sperano di agguantare la zona Champions League: la lotta per entrare nella manifestazione più importante diventa sempre più serrata.

Roma-Bologna: tabellino e pagelle della partita

La Roma, dopo tre giorni, torna nuovamente in campo e ospita il Bologna. La squadra di Fonseca gioca piuttosto bene e riesce a passare in vantaggio al 44esimo minuto grazie a Borja Mayoral. La doccia gelata per Mihajlovic arriva proprio a ridosso del duplice fischio.

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6.5, Fazio 5.5, Ibanez 6; Reynolds 6, Villar 6.5, Diawara 6.5, Bruno Peres 6; Carles Perez 6, Pedro 6.5; Borja Mayoral 7. All. Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 5.5(60′ Antov 6), Danilo 6, Soumaoro 5.5, Dijks 6; Schouten 6, Svanberg 5.5; Skov Olsen 6(60′ Orsolini 6), Soriano 5.5, Barrow 6(60′ Sansone 5.5); Palacio 6. All. Mihajlovic

Arbitro: Daniele Chiffi

Reti: Borja Mayoral 44′ (R)

Ammoniti: Pedro (R), De Silvestri (B)

Espulsi: –

Migliore in campo: Borja Mayoral

La Roma, dopo la sfida di ritorno con l’Ajax, affronterà il Torino mentre gli emiliani ospiteranno lo Spezia.