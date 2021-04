Nuova maxi-rissa in pieno centro, si teme macabro gioco del web

Nei pressi di Villa Borghese, a Roma, si sarebbe registrata l’ennesima maxi rissa: coinvolti oltre 20 adolescenti, uno rimasto ferito.

L’ennesimo episodio di maxi rissa, l’ennesimo che si registra nella Capitale a Villa Borghese. Questa volta pare che i partecipanti all’insensato “evento” fossero circa una ventina di adolescenti. Tutti ovviamente senza mascherina e che potrebbero essersi organizzati attraverso i social. Sulla circostanza indaga la polizia. Questa volta c’è stato anche un ferito.

Roma, nuova maxi-rissa: un ragazzo ferito trasportato in ospedale

Sono almeno 20 i ragazzi coinvolti nella maxi rissa registratasi nella giornata di ieri nei pressi di viale Washington. Erano le 19 quando una donna ha scorto all’interno del parco di Villa Borghese gli adolescenti rincorrersi ed urlare. Allarmata da quanto visto, la passante avrebbe allertato immediatamente le autorità sopraggiunte con due volanti di pattuglia nelle vicinanze.

Al suono delle sirene i giovani avrebbero iniziato a scappare per sfuggire al riconoscimento. Ad essere stati fermati solo in cinque, tra cui una ragazza. Di loro uno era ferito e per tale ragione è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno constatato che aveva ricevuto dei pugni al volto. In commissariato, invece, due ragazzi che ora potrebbero essere denunciati, riporta Il Corriere della Sera, per rissa aggravata in concorso.

Potrebbe essersi trattato di un incontro tra comitive sfociato in botte da orbi, ma resta sempre lo spettro che, invece, i giovani si siano dati appuntamento continuando ad alimentare un possibile nuovo e preoccupante fenomeno del web. Lo scorso 5 dicembre, furono addirittura in 400 gli adolescenti che assistettero alla maxi rissa nei pressi della stazione metro Flaminia. Ed altri due episodi si verificarono poco dopo, sempre nella Capitale. Per non parlare di quanto accaduto ad Ercolano ed a Venezia.

Attualmente gli inquirenti indagano per capire se vi sia un nesso tra le risse registratesi poco prima delle festività natalizie sempre a Roma, o se addirittura possa trattarsi di un fenomeno che ha preso piede a livello nazionale, alimentato dai social.