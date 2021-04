Sabrina Salerno. La show girl e cantante non smette di stupire su Instagram. Oggi indossa una mise inusuale ma la sua bellezza traspare sempre in maniera prorompente

E’ una certezza dello spettacolo italiano. Sabrina Salerno, qualsiasi cosa faccia, come una novella “re Mida“, lo trasforma in oro. Fin dagli anni ’80 imperversa nello show business regalando al pubblico momenti indimenticabili.

Abbiamo tutti ballato e cantato con lei sulle note di Boys, boys boys (titolo reale Boys – Summertime Love ) ma è con Siamo Donne, in compagnia della collega Jo Squillo, presentato addirittura al Festival di Sanremo 1991, che ha avuto la sua consacrazione definitiva.

Dotata di una fisicità prorompente, ha da sempre giocato con il suo sex appeal. Anche oggi, all’età di 53 anni, fa della sua sensualità un punto di forza, proponendola giornalmente sul suo profilo Instagram.

Sabrina Salerno: una donna al passo con i tempi

Consapevole del cambiamento radicale dei nuovi mezzi di comunicazione e accortasi che l’attenzione adesso è tutta spostata sul web, Sabrina Salerno coltiva da tempo un curato profilo Instagram in cui pubblica foto esplosive.

Conta al momento 828mila follower. L’ultimo post condiviso la ritrae in una mise parecchio inusuale rispetto al solito. Spesso, infatti, si mostra al pubblico con colori sgargianti, abiti mini e scollature da capogiro che mettono in risalto la sua forma da pin up. Oggi invece indossa un lunghissimo, ampio e leggero abito nero. Gioca con la gonna come se fossero le ali di una bellissima farfalla; per l’appunto scrive in didascalia: “Flow like a butterfly, sting like a bee” (Traduzione: Vola come una farfalla, pungi come un ape). La frase è simbolo della dolcezza della showgirl ma al tempo stesso del suo carattere forte e agguerrito. Le trasparenze non nascondono le sue curve provocanti.

L’abbiamo rivista piacevolmente negli ultimi tempi in una riedizione del brano Siamo Donne, in occasione del trentennale della pubblicazione della canzone. Il pezzo è una sorta di inno femminista; lei e Jo Squillo sono state ingaggiate per questo motivo da Netflix per renderlo parte della colonna sonora di Sky Rojo, serie tv che vede protagoniste delle donne in fuga dai loro aguzzini.