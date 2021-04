Fan increduli di fronte all’ultimo modello di sandali da spiaggia lanciati dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. I commenti dicono: “belli ma troppo costosi”.

Lo stile Birkenstock è apprezzatissimo. Cavalcando l’onda di questo successo estivo, l’imprenditrice e neomamma Chiara Ferragni ha lanciato una nuova collezione estiva che prevede il sandalo in nero, in rosa e nel colore neutro.

Tra i seguaci dell’influencer sono emersi tantissimi commenti riguardo questo articolo. Le parole dei fan descrivono i sandali del Chiara Ferragni Brand come “quelli di una volta”.

Dopo il sold out del pigiama con il logo e delle tutine New Born, ci si aspettava anche il tutto esaurito delle scarpe da mare.

Ma non tutti i followers della Ferragni hanno apprezzato questo rilancio dei sandali in chiave chic.

“Questi non mi convincono”, scrivono alcuni nell’account ufficiale del Brand.

Ma le polemiche maggiori si sono accanite contro il prezzo di vendita dell’articolo. Una cifra esorbitante.

Sandali Chiara Ferragni Collection: polemiche sul prezzo

Il sandalo si caratterizza per l’iconico logo Eyelike sulle fascette e il motivo logomania all’interno. Doppia fascia in tessuto sintetico e suola di gomma.

Ma il prezzo è veramente da capogiro.

I sandali della Chiara Ferragni Collection sono disponibili online sul sito ufficiale del brand a 199€.

Apprezzatissimi dai follower dell’influencer, che hanno provveduto a riempire con migliaia di like le immagini che li presentano. Tuttavia, sono stati etichettati come “inaccessibili”. La cifra è stata ritenuta troppo alta per una calzatura da spiaggia.

Attendiamo di vedere se, nonostante il prezzo al pubblico, il sandalo della Ferragni diventerà effettivamente un simbolo dell’Estate 2021. Saranno le vendite a determinarlo.