Strage nella notte, stermina famiglia e padroni di casa

Strage nella notte in provincia di Torino, un uomo stermina la famiglia e i padroni di casa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il macabro accaduto si è verificato nella notte scorsa, dell’11 aprile, in un paesino in provincia di Torino. Un uomo, residente a Rivarolo Canavese, in piena notte ha utilizzato un’arma da fuoco per sparare ai membri della sua famiglia, uccidendo in tal modo la moglie, Rosaria Valovatto, ed il figlio diversamente abile, Wilson. In seguito pare si sia accanito anche sui proprietari della loro abitazione. Una vera strage che ha comportato il decesso di tutti i presenti. Secondo le prime ricostruzioni da parte delle forze dell’ordine pare che la follia dell’uomo abbia preso piede verso le 3 e un quarto del mattino.

Leggi anche —>>> Grave lutto nel mondo della moda, si è spenta la stilista che ha vestito Elton John

Torino, strage famigliare: poi il tentato suicidio, le dinamiche

Potrebbe interessarti anche —>>>Incidente ad alta quota, muore a 83 anni dopo essersi schiantato con il deltaplano

Ad accorrere tempestivamente sul luogo del delitto sono stati sia i Vigili del Fuoco che i Carabinieri di Ivrea. Sembrerebbe infatti che al momento della scoperta dei quattro corpi senza vita, l’ottantatreenne in questione, di nome Renzo Tarabella, fosse in procinto di togliersi la vita con la stessa arma utilizzata in precedenza per scaturire la terribile tragedia di questa notte. Tarabella ha impugnato l’arma da fuoco, sparandosi un colpo in testa.

Inoltre, riguardo ai due padroni di casa rimasti uccisi dall’estrema furia omicida dell’uomo si conoscono per il momento soltanto le loro identità. Erano una coppia anziana rispettivamente di 74 e 70 anni. Si chiamavano Osvaldo Dighera, e Liliana Heidempergher.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sull’uomo e sul movente si conoscono ancora pochi dettagli. Salvo il fatto che fosse già in pensione da qualche anno. Al momento pare che l’omicida sia sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita. E che si trovi attualmente in condizioni disastrate nell’ospedale della città di Torino, dove è stato trasportato dal 118. L’arma utilizzata pare che fosse regolarmente di sua proprietà.