Tre bambini di età compresa tra 1 e 3 anni sono stati trovati morti ieri mattina: arrestata la madre, accusata di averli accoltellati a morte.

Una donna di 30 anni è stata arrestata nella mattinata di ieri. Le manette sono scattate dopo che i tre figlioletti di età compresa tra 1 e 3 anni sono stati rinvenuti privi di vita all’interno del loro appartamento, uccisi con ogni probabilità a coltellate. Ad effettuare il macabro ritrovamento la nonna dei piccoli che intorno alle 9:30 si sarebbe recata a fargli visita.

Usa, madre arrestata per l’omicidio dei tre figli piccoli di età compresa tra 1 e 3 anni

Tragedia a Los Angeles (Usa) all’interno di un’abitazione. Tre bambini piccoli sono stati trovati accoltellati a morte sabato mattina. Ad effettuare il tragico ritrovamento la nonna, la quale era andata a fargli visita. I bambini di età compresa tra 1 e 3 anni, secondo la polizia, sarebbero stati assassinati dalla madre, arrestata poche ore dopo il rinvenimento dei corpi. La donna, riporta la redazione dell’SBSUN, si trovava non molto lontana dalla città. Resasi conto di essere stata scoperta, avrebbe tentato un folle e disperato gesto di sottrarsi all’arresto. Si sarebbe schiantata con l’auto e sequestrato un uomo che si era precipitata a soccorrerla dopo l’impatto.

Una fuga durata pochissimo, conclusasi prima delle 14:30 nei pressi dell’area di Ponderosa della contea di Tulare. La polizia avrebbe individuato il camion che aveva rubato ed ammanettato la donna. Secondo gli inquirenti, quando si scappa, l’intento è sempre quello di dirigersi ove si hanno dei posti sicuri. Il fatto che la 30enne fosse lì, probabilmente indica che in quella contea potrebbe avere dei legami.

Ad ora non si conoscono i motivi che hanno portato la donna ad uccidere i suoi figli. Nel corso del suo interrogatorio non avrebbe rivelato alcunché. Un parente della donna, raggiunto dai microfoni di diverse emittenti, non ha rilasciato dichiarazioni affermando di non poter parlare dell’accaduto.

Una vicina di casa della famiglia, si è detta addoloratissima per quanto accaduto. La redazione di SBSUN, riferisce che la donna in svariate occasioni aveva interagito con i bambini e con la nonna quando insieme uscivano per delle passeggiate. La tragedia registratasi all’interno dell’abitazione l’ha decisamente sconvolta.

Sulla scena del crimine è sopraggiunto il medico legale intorno alle 16 mentre altri funzionari dopo le 21:00. I corpi dei piccoli, per tutto quel tempo, sono rimasti all’interno della casa.

L’accaduto ha sconvolto l’intera comunità. Un uomo ha riferito che il coinvolgimento dei bambini lo ha turbato. Un’altra donna ha, invece, affermato che sapere di accoltellamenti nella sua zona la fa sentire meno sicura.