Nuovo post pubblicato dalla bellissima giornalista, conduttrice televisiva, professionista del Facebook Marketing e attrice italiana.

Nella didascalia di questo post, pubblicato circa un’ora fa, Veronica ha scritto: “La domenica con voi“.

La foto è stata scattata dagli studi televisivi del programma ‘Stasera Italia‘, condotto proprio da lei: questa sera è vestita con un abito giallo a mezze maniche, che presenta una cinta in vita dello stesso colore.

Il post esplode di like e condivisioni: ha ricevuto più di 3.000 mi piace e quasi 200 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti e apprezzamenti di ogni genere.

Tra i messaggi lasciati dai fan più affezionati, si legge: “Sempre molto carina“, “Non mancherò bellissima Veronica“, “Sei bellissima“, oppure “Stupenda“.

Circa 22 ore fa, la strepitosa Veronica Gentili ha condiviso con i suoi 118.000 followers questa IG story con un primo piano della diretta di ieri.

L’attrice, presentatrice televisiva, professionista di Facebook Marketing e giornalista aveva i capelli sciolti e mossi, come sempre nel suo stile, ed un trucco piuttosto aranciato sia sugli occhi, che sulle labbra.

Il suo sguardo è super profondo e penetrante: sembra quasi stia fissando intensamente chiunque guardi lo scatto.

Chi la ama alla conduzione di ‘Stasera Italia‘ non può non seguirla sul suo profilo Instagram: è qui che pubblica tutti i retroscena ed i backstage della trasmissione in onda su Rete 4.

Veronica Gentili è semplicemente unica e inimitabile: il pubblico italiano la ama!