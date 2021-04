Veronica Gentili, il look che non ti aspetti: in total white per la diretta è pazzesca – FOTO

La giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana Veronica Gentili ha postato un nuovo scatto direttamente dal backstage di “Stasera Italia Weekend”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

La classe 1985 Veronica Gentili ha ben poche rivali nel piccolo schermo. Attualmente alla guida di “Stasera Italia Weekend”, la giornalista è tra le più ammirate del momento per grandissima professionalità e bellezza disarmante. Per lei la gavetta non è stata semplice, si è diplomata all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica nel 2006, poi il passaggio verso il giornalismo d’inchiesta alla guida di importanti programmi di cronaca.

LEGGI ANCHE -> Zoe Cristofoli, modella d’eccezione per un noto brand: “Il potere dell’attrazione” con le è massimo – FOTO

Veronica Gentili, “Si va”. I suoi look impazzano sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

LEGGI ANCHE -> Emma Marrone, la FOTO commovente: “Mi mancate”. Delirio di like

Ormai le giornaliste italiane sono tra le più belle e stilose del settore a livello mondiale: abiti e completi sempre impeccabili le cui rifiniture fanno invidia a non poche colleghe fuori confine nazionale. Pose composte, parlantina spigliata e mai un particolare fuori posto.

Lo sa bene anche Veronica Gentili che nella puntata di ieri sera del programma di Rete 4 “Stasera Italia Weekend” si è mostrata ai fan con uno splendido tailleur bianco panna. Per lei pantalone a sigaretta asciutto, gilet e giacca monopetto, il tutto abbellito da delle decolleté a stiletto color nude.

Un abbigliamento rigoroso che sembra essere stato preso da un armadio maschile ma che invece è arricchito nei dettagli dal suo estro sensuale, come dal colore primaverile e dalle maniche rimborsate sugli avambracci. Ieri ha sicuramente catturato l’attenzione di molti telespettatori nonostante il completo rigoroso, ma proprio per questo terribilmente femminile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Qualcuno le scrive: “Veronica, oltre ad essere una donna indubbiamente bella e di gran classe, sei anche una notevole conduttrice, distante anni luce dal resto della ciurma. Complimenti!”. Migliaia di like meritati per lei in poche ore.