Il balletto in coppia appena realizzato dalla nota coreografa Veronica Peparini diventa virale e si propaga nel web: è imperdibile.

La carismatica coreografa romana attualmente in collaborazione con la trasmissione di “Amici – di Maria De Filippi”, Veronica Peparini, ha esordito poche ore fa con un balletto dalle caratteristiche dinamiche ed entusiasmanti. La coreografia destinata ad adattarsi al nuovo brano “Sorriso Grande”, realizzato dalla stella canora nata in seguito alla sua partecipazione al programma Mediaset, Alessandra Amoroso, è dunque volta a propagarsi con immediata capillarità sul web.

Leggi anche —>>> Nunzia De Girolamo, scollatura sopra le righe: allo specchio è irresistibile – FOTO

Veronica Peparini, l’imperdibile coreografia in coppia per “Sorriso Grande” è subito virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Potrebbe interessarti anche —>>> Beyonce, la serie di FOTO, una fa impazzire i fan. Pazzesca

L’ex ballerina cinquantenne ha firmato la sua didascalia spiegando la storia di questo balletto sul suo profilo Instagram nella serata di ieri. A distanza di poche ore il video fa il pieno di visualizzazioni, conquistando la bellezza di oltre 62mila apprezzamenti. Al fianco dell’instancabile Veronica, seguendo le sue mosse contagiose, vi è Andreas Muller. Celebre ballerino di origini tedesche che condividerà la creazione anche sulla sua pagina.

Dopo il successo raggiunto con il serale di “Amici” di ieri in prima serata, la coreografa aggiunge: “Con i video di karaoke ci avete inondato, è arrivata una nuova sfida, un nuovo pezzo creato per @amorosoof sulle note di “Sorriso grande”. Sapete già cosa dovete fare. Grazie ancora per la fiducia di sempre Ale ❤️🎉 e Andre grazie per essere sempre con me! 🙏“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Dunque non ci sono dubbi a tal proposito. Si tratta di una presentazione con tanto di ringraziamenti verso l’amica e collega Alessandra, che proprio nell’occasione della scorsa puntata non ha mancato di emozionare i suoi fan e di regalare a se stessa un ricordo da portare con sé a lungo. “Grazie Maria per questa serata che ricorderò per sempre!“, saranno le sue parole.