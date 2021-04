Accadde oggi. Il 12 Aprile è il 102° giorno del calendario gregoriano. Mancano 263 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 12 Aprile si celebra in tutto il mondo la Yuri’s night in onore di Jurij Gagarin, primo uomo nello spazio. Nella sua madre patria, la Russia, si festeggia per lui la Giornata della Cosmonautica. Si ricordano Sant’Alferio Pappacarbone, San Costantino di Gap, San Damiano di Pavia, San Giulio I, Papa, San Giuseppe Moscati, San Saba il Goto e San Zeno di Verona.

1633 – Il padre della scienza moderna, Galileo Galilei, è accusato di eresia

1849 – Scoperto Igea, uno dei principali asteroidi della Fascia principale del Sistema solare, da parte di un astronomo italiano, Annibale De Gasparis

1877 – Il Regno Unito annette il Transvaal

1933 – Nasce la soprano spagnola Montserrat Caballé

1940 – Nasce il musicista Herbie Hancock

1944 – Re Vittorio Emanuele III di Savoia annuncia alla radio la sua abdicazione in favore del figlio Umberto II

1945 – Nasce il cantante, autore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio

1945 – Muore il 32° presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt

1945 – Harry S. Truman è il 33º presidente degli Stati Uniti d’America

1946 – La Siria ottiene l’indipendenza dalla Francia

1947 – Nasce lo scrittore Tom Clancy

1947 – Nasce il giornalista David Letterman

1948 – Nasce l’allenatore di calcio Marcello Lippi

1950 – Nasce l’imprenditore e manager Flavio Briatore

1956 – Nasce l’attore Andy Garcia

1961 – Jurij Gagarin è il primo uomo nello spazio. Sulla navetta Vostok 1 resta in orbita per 108 minuti

1971 – Nasce l’attrice Shannen Doherty

1973 – Nasce il ballerino e personaggio televisivo Gianni Sperti

1978 – Nasce l’attore Luca Argentero

1981 – Lanciato dagli Stati Uniti il primo Space Shuttle, il Columbia, facente parte della missione STS-1

1983 – Nasce la tennista serba Jelena Dokić

1990 – Christiaan Barnard, medico famoso per aver effettuato il primo trapianto di cuore al mondo, diviene Imperator dello AMORC (Ordine della Rosa-Croce)

1992 – Apre a Marne-la-Vallée, vicino Parigi, il parco di divertimenti Euro Disney

1995 – Fallisce il quotidiano La Voce, fondato e diretto da Indro Montanelli a causa dei debiti e dello scarso interesse dei lettori

1997 – Nasce la ginnasta Katelyn Ohashi

2004 – Incontro tra il presidente egiziano Hosni Mubarak e il presidente degli USA George W. Bush in Texas per definire un piano di pace per il Medio Oriente

2016 – Muore il cofondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto Casaleggio