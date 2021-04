Alessia Marcuzzi sospende conduzione de “Le Iene”: il motivo

La conduttrice del programma d’inchiesta in onda su Italia 1 deve interrompere la sua conduzione. Ecco i motivi che rivela lei stessa.

Alessia Marcuzzi attraverso un post su Instagram rivela i motivi che la terranno lontana da Le iene durante la prossima puntata.

Stiamo parlando della puntata di martedì 13 aprile dove avrebbe dovuto presentare come di consueto al fianco di Nicola Savino.

Ma quali sono i motivi che la tengono lontana dal programma?

Ecco i motivi della sospensione

Come lei stessa ha dichiarato: “Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito auto isolato e per ora sta bene. Io sono fortunatamente risultata negativa e ho già effettuato due tamponi molecolari”.

Tuttavia dovrà rinunciare alla conduzione e come stabilito dalle regole in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19, anche Alessia, in quanto convivente di un positivo, dovrà isolarsi e fare la quarantena preventiva.

“Come da protocollo sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, non potrò essere presente a Le Iene che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti”.

Così ha concluso, salutando tutti i telespettatori del programma che dovranno rinunciare alla bella Alessia nella puntata di domani.