Allenarsi in casa con Valentina Vignali: il workout dell’influencer

State cercando un allenamento semplice ma che porti a risultati? La nostra proposta del giorno è il workout di Valentina Vignali

Da mesi le palestre sono chiuse e allenarsi a casa senza un percorso da seguire diventa sempre più difficile. L’estate però si avvicina ed è il momento di rimettersi in forma con una serie di allenamenti, passeggiate all’aperto e una sana alimentazione. Su Instagram non mancano i consigli da parte delle influencer che mostrano quello che fanno per mantenere la linea. Noi oggi vogliamo parlarvi di una tra le più note dell’ambito: Valentina Vignali, la cestista e influencer che non rinuncia ad un buon piatto di pasta ma neanche ad un allenamento corretto e mirato.

LEGGI ANCHE>>>Cristina Marino, nel dietro le quinte un workout davvero hot – VIDEO

Valentina Vignali e il workout che fa per voi

LEGGI ANCHE>>>Laura Chiatti, il workout rapisce i fan: un corpo da dea – FOTO

Il workout di Valentina Vignali è composto da dieci esercizi, scopriamo quali sono:

Jump Squat: si tratta di uno squat accompagnato da un salto. L’influencer consiglia dodici ripetizioni per quattro volte. Squat normali: quindici ripetizioni per quattro volte. Ponte glutei: venticinque ripetizioni per quattro volte. Donkey Kiks: venti ripetizioni a gamba per quattro volte. Plank: quarantacinque secondi per tre volte. Alzate laterali: se non avete pesetti potete usare due bottiglie di acqua. Quindici ripetizioni per quattro volte. Estensione tricipite: quindici ripetizioni per braccio per tre volte. Addominali laterali: venticinque per quattro volte. Sit up: venti ripetizioni per tre. Addominali obliqui: venticinque ripetizioni per quattro volte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Questo allenamento non prevede un tempo preciso, ma si consiglia di finirlo entro un’ora. Una volta finito il workout sono poi necessari circa dieci minuti di stretching per allungare i muscoli.