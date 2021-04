L’attrice Ambra Angiolini esordisce sul web con una dedica a cuore aperto all’amica di sempre e genera grande commozione.

La bellissima attrice romana, Ambra Angiolini, ha esordito nella serata di ieri con un nuovo scatto sui social. A poche ore di distanza dalla pubblicazione dell’amichevole istantanea, i suoi fan si sono subito apprestati a rivolgerle i più calorosi apprezzamenti. Si tratta di una dedica commovente che mira a ripercorre le tappe di una lunga amicizia. Quella tra lei e la sua più cara amica. Fra gli oltre 18mila like si scorge anche quello del celebre regista di origini turche, Ferzan Ospetek. Scopriamo di chi si tratta.

Ambra Angiolini, la dedica a 360° all’amica di una vita commuove i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Sul profilo Instagram della meravigliosa interprete di Luisa Ferrari, nella recente seconda stagione della fiction poliziesca de “Il silenzio dell’acqua”, andata in onda su Canale 5 e realizzata dal regista emiliano Pier Belloni, ha dedicato un pensiero del tutto amorevole ad una delle sue migliori amiche. Nonostante quest’ultima, a differenza della carismatica Ambra, non sia molto attiva sui social, pare abbia ben presto ricevuto la dedica a cuore aperto.

Gli ammiratori dell’attrice si sono emozionati quando Ambra ha sottolineato l’affetto che nutre verso questa donna così importante nella sua vita. “Che se mi giro ci sei sempre…”, ha scritto così nel suo ultimo post condiviso circa venti ore fa, e che ritrae le due in un momento di totale spensieratezza ed armonia, per poi continuare in tal modo: “mai indietro e sempre al mio fianco. Tanti auguri giovane ragazza luccicosa!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Di risposta al pensiero accorato in occasione del giorno del compleanno di Ninni, i fan di entrambe risponderanno nell’unico modo possibile. Ovvero mettendo in evidenza le loro peculiarità caratteriali già ben note a molti: “La bellezza ,la classe, la semplicità, la genuinità… raccolta in una sola fotografia”, e approfittandone per rivolgere al contempo degli “❤️Auguri di ❤️“.