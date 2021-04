Amici 20, Aka7even e Martina in crisi? L’ultimo gesto non lascia dubbi. Oggi è andato in onda un daytime che ha riscosso molti dubbi da parte dei telespettatori

Pazzesco come Martina riesca ad avere al suo capezzale persino Serena che è la sua avversaria, ma non Aka che tranquillamente rimane al suo posto senza battere ciglio. #Amici20 pic.twitter.com/Ne1QRP66Jx — Shirley's Angel🐱 (@LuBlue94) April 12, 2021

Aka7even e Martina sono stati sicuramente la coppia più discussa di questa ultima edizione di Amici 20. Il daytime dove lei rivelava di essersi presa una sbandata per l’amico Raffaele è uno dei filmati più visualizzati sul sito della Mediaset: le lacrime di Luca, quelle di Martina, un Raffaele imbarazzato tra due fuochi che non sapeva come comportarsi e che non aveva intenzione di intromettersi e tradire la fiducia di un amico che gli aveva sempre voluto bene. Poi la pace: sembravano di nuovo una cosa sola, ma qualcosa di recente ha fatto capire ai telespettatori che i due ragazzi sono nuovamente in crisi.

Aka7even e Martina di Amici 20, è finita per sempre?

MA AKA QUANTO È PIENO DI MARTINA CHE SI GIRA ANCHE DALL'ALTRO LATO MENTRE PIANGE CHE EVOLUTION HA FATTOO#Amici20 pic.twitter.com/jSND6mDzIG — ilæ ;stream guccybag👻 (@sonoilae) April 12, 2021

Negli ultimi tempi, i due si sono lasciati andare a strane esternazioni. Come quando Martina ha rivelato di non riuscire a respirare senza Tommaso Stanzani, eliminato due settimane fa dal programma, e che lui era la cosa più bella del suo percorso. Luca, invece, è sembrato più distante da lei sempre di più e oggi la conferma: mentre Martina piangeva per il guanto di sfida che Alessandra Celentano le ha lanciato, Luca non è andato a consolarla e alla fine se n’è andato lasciandola da sola con altri suoi compagni che l’hanno abbracciata e confortata.

Martina distrutta dopo questa assegnazione, tutti a consolarla TRANNE AKA e noi IGNARI di tutte le cose che si sono detti fino ad arrivare ad ODIARSI e NON CONSIDERARSI minimamente #Amici20 pic.twitter.com/Unrfr95RdO — mat (@ahoy_mat) April 12, 2021

Dunque è diventato chiaro a tutti sui social che tra i due non scorre più buon sangue e che probabilmente si sono lasciati. Nei daytime andati in onda non è mai stato mostrato niente di tutto questo, ma con l’inizio del serale le priorità sono certamente cambiate.