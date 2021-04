Amici 20, ex parla dopo l’abbandono: “Adesso basta, tiro fuori tutto”. Mia Molinari, ex insegnante della scuola di Maria De Filippi, ha pubblicato un post su Instagram

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla quarta puntata del programma e adesso si sta preparando per la quinta. L’ultima eliminata è stata Enula, ma nella penultima puntata invece è stato eliminato Tommaso Stanzani. Per questo motivo sui social è scoppiata una polemica, ma non solo da parte del pubblico che amava particolarmente questo talento, ma anche tante persone del mondo dello spettacolo si sono esposte contro i giudici del programma che lo hanno buttato fuori, mentre dentro ci sono elementi meno validi di lui.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Amici di Maria De Filippi, Mia Molinari scrive sui social: “Adesso basta, parlo io”

Tra le tante persone che si sono esposte c’è Mia Molinari, che ha fatto scoppiare una polemica sull’insegnante Lorella Cuccarini che in questi mesi ha portato avanti e protetto le sue allieve: Rosa e Martina. Secondo la maestra Alessandra Celentano sono due ballerine che non meritano di restare nella scuola, infatti Rosa è stata eliminata mentre Martina è ancora dentro.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Mia condivide l’opinione della maestra Celentano, e tra l’altro ha aggiunto che secondo lei è ingiusto che in televisione passi il messaggio che quella sia veramente danza perché ci vuole molto più impegno e tanti, tanti sacrifici.