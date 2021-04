Antonella Elia, con un sorriso raggiante annuncia l’ospitata in un noto programma

Antonella Elia, reduce dall’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, ha informato i follower di essere ospite di Avanti un altro in versione serale. Nel frattempo, difende a spada tratta l’amore con Pietro Delle Piane.

Antonella Elia sorridente e raggiante nel nuovo scatto pubblicato sui social. Un post pubblicato anche per ricordare l’appuntamento con Avanti un altro in versione serale.

Un vero momento d’oro per Antonella Elia che da poco ha concluso la sua esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip. Un’esperienza che le ha fatto ottenere tantissimi consensi come si può vedere da alcuni dei commenti presenti sotto i suoi post: “Bellaaaaa😍😍😍😍, ❤️ Che bellezza❤️🔥, Stupenda 😘, ❤️ ciaoo Antonella 🤗😘 gia’ pronta per vederti”.

La storia d’amore con Pietro Delle Piane

Un vero e proprio riscatto per Antonella Elia che la scorsa estate ha dovuto far fronte alla crisi con Pietro Delle Piane. I due, infatti, hanno partecipato a Temptation Island Vip dove lui si è comportato da perfetto latin lover. Dopo che Antonella Elia lo ha lasciato, però, Delle Piane ha fatto di tutto per recuperare il rapporto con lei.

Pian piano sembra che ci stia riuscendo. Più volte Pietro Delle Piane ha anche dichiarato di aver recitato una parte durante il reality di Canale 5. Queste sue dichiarazioni addirittura hanno provocato l’azione legale della Fascino ai suoi danni.

Nonostante i tentativi di recupero, sono ancora molte le persone del pubblico che non vedono di buon occhio Pietro. Non capita di rado, infatti, di leggere commenti negativi rivolti a Pietro, anche sotto i post di Antonella Elia.

Malgrado la delusione, Antonella Elia sta dimostrando di avere a cuore Delle Piane. Qualche settimana fa, infatti, ha risposto direttamente ad un utente le la metteva in guardia, insultando Pietro. L’ex opinionista non ha perso tempo e ha risposto per le rime: “Non parlare mai più così di Pietro!”.

Per Antonella Elia, dunque, l’amore con Pietro Delle Piane è un amore vero a cui non vuole rinunciare. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi sviluppi. La tempesta ormai è passata del tutto? Lo scopriremo solo vivendo!