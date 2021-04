La conduttrice Barbara D’Urso lascia Mediaset? Secondo un’indiscrezione sarebbe già noto il nome della sostituta, ecco di chi stiamo parlando

Ormai non è più un segreto: Barbara D’Urso sta perdendo colpi a Mediaset, perché i suoi programmi hanno bisogno di uno svecchiamento o perché il pubblico ha bisogno di seguire volti nuovi, la sua discesa è una dato di fatto. Live non è la D’Urso ha già chiuso i battenti, cosa succederà prossimamente per Domenica Live? Spunta l’indiscrezione e per i telespettatori potrebbe trattarsi di una vera sorpresa. Ecco cosa ha rivelato Davide Maggio negli ultimi giorni.

Barbara D’Urso: chi prenderà il posto della conduttrice?

La conduttrice che potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso attualmente si trova nelle Honduras. La settimana scorsa è stata eliminata e adesso si spara le ultime cartucce alla Playa Esperanza, puntando a tornare in gioco dagli altri naufraghi. Avete capito di chi stiamo parlando? Proprio lei, Elisa Isoardi è la candidata del momento. “Ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5. Niente di definito e definitivo – spiega Davide Maggio – sia chiaro, ma per la prossima stagione l’ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio. Sì in quello che per anni è stato il regno incontrastato di Barbara D’Urso”. Bel colpo per Mediaset, ma cosa farà la D’Urso se questa indiscrezione si avverasse? Su Instagram sono settimane che la conduttrice non perde occasione di pubblicare foto insieme a Mara Venier, collega e avversaria, cosa bolle in pentola? E’ già arrivata una proposta dalla Rai? Per il momento non c’è nulla di certo.

Nell’attesa di conferme, il pubblico fan della Isoardi continua a sostenere la naufraga e spera che possa tornare in gioco. Il suo percorso all’Isola continuerà? Non ci resta che scoprirlo.