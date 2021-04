Barbara D’Urso non molla, l’annuncio nell’ultimo post: “Orgoglio per noi”

Barbara D’Urso continua imperterrita la sua strada e non ha nessuna intenzione di mollare tanto che su Instagram spunta un post curioso

Nonostante le voci e le indiscrezioni sul conto di Barbara D’Urso come conduttrice, la donna non sembra proprio arrendersi e nessun bastone tra le ruote riuscirà a portarla lontano dalla televisione. La presentatrice di Mediaset continua a testa alta il suo percorso lavorativo e non perde occasione di pubblicare foto e video in studio, ormai la sua seconda casa, ringraziando il pubblico che la segue e la supporta in questo momento così delicato per lei.

Barbara D’Urso: l’annuncio su Instagram, il post

Ieri è stata la prima volta dopo tanto tempo in cui non è andata in onda la puntata di Live-non è la D’urso, al suo posto i telespettatori si sono divertiti con Avanti un altro, Pure di sera in compagnia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Secondo i dati auditel questo cambiamento da parte di Mediaset ha avuto molto successo e a quanto pare le cose per Barbara D’Urso si mettono male. La conduttrice però per rassicurare i suoi fan ha appena pubblicato un post su Instagram affermando: “Grazie per l’amore con cui ci state seguendo nel ritorno della versione allungata di Domenica Live – annuncia – Ieri picchi del 15% di share con 2 milioni 700 mila spettatori”. Poi ha continuato spiegando che il suo programma ha totalizzato quaranta minuti di pubblicità e ha conquistato uno spazio pubblicitario in più.

“Motivo di grande orgoglio per noi” ha concluso la D’Urso che ieri era molto elegante con un vestito di velluto blu, quasi trasparente e con le spalle scoperte. Anche se da molti viene criticata, la conduttrice resta comunque una donna di classe e il suo talento è indiscutibile.