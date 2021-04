Beautiful, anticipazioni americane: una morte improvvisa sconvolge la soap. È giallo sul responsabile dell’omicidio.

Mentre i telespettatori italiani assistono all’inasprirsi dei rapporti tra Quinn e Brooke e al peggioramento della situazione di Thomas, negli USA un colpo di scena ha recentemente sconvolta la soap. Un incidente improvviso ha gettato Liam nel panico, rischiando di macchiare irrimediabilmente la sua fedina pensale. Bill, che al contrario del figlio non si fa scrupoli, cerca di aiutarlo a nascondere le prove, ma il loro segreto rischia di venire alla luce. Scopriamo che cosa è successo nelle ultime puntate americane.

Beautiful, anticipazioni americane: Liam ha ucciso Vinny?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Se siete appassionati di anticipazioni americane saprete sicuramente che negli ultimi mesi la soap è stata interessata da un pesante scandalo: Vinny, l’amico ed affittuario di Thomas, ha manomesso il test di paternità del figlio di Steffy, facendo credere a tutti che il bambino fosse di Liam. Il gesto del ragazzo (tecnico di laboratorio della struttura dove Steffy ha effettuato il test) ha creato non pochi problemi ai Forrester e agli Spencer: per colpa di questo imprevisto, il matrimonio tra Liam e Hope è ora in pericolo. In una delle ultime puntate prima del tragico incidente, Liam ha affermato di voler veramente uccidere Vinny per tutto quello che gli ha fatto. Peccato che in quel momento il ragazzo si trovasse in prigione… o almeno questo è ciò che credevano tutti.

Nelle puntate più recenti di Beautiful, Liam è rimasto coinvolto in un tragico incidente, le cui dinamiche sono ancora da chiarire. Mentre era la guida, affiancato da Bill, il giovane Spencer si è scontrato contro qualcuno che camminava nel buio. Scendendo dalla macchina, ha scoperto che si trattava niente di meno che di Vinny. Nel vederlo a terra agonizzante, Liam ha avuto un mancamento. È stato in quel momento che Bill è entrato in azione: lo Spencer ha caricato il figlio in macchina ed è ripartito di corsa, senza preoccuparsi di soccorrere un Vinny ormai in fin di vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Vinny morirà? Pare proprio di sì. Quanto alla colpevolezza di Liam, è ancora tutto da dimostrare. Molti telespettatori hanno infatti notato come il ragazzo fosse moribondo e sanguinante ben prima dell’impatto con la macchina di Liam. Che qualcun altro abbia cercato di farlo fuori per metterlo a tacere? Continuate a seguire le nostre anticipazioni per scoprirlo!