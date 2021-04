È stata una delle ultime concorrenti del GF Vip, bellissima e con un fisico pazzesco. Ex compagna di Briatore e mamma di Nathan Falco. La foto non mente

Gli occhi di questa piccolina sono inconfondibili, anche se non sorride ma guarda fisso l’obiettivo della fotocamera. Per avere un indizio in più possiamo dire che è stata una delle ultime chiacchieratissime protagoniste del Grande Fratello Vip per la sua storia con Pretelli finita sotto tutti i riflettori.

Nasce a Soverato in provincia di Catanzaro l’8 febbraio 1980, ha una sorella più piccola, Marzia, a cui è legatissima. Dal 1997 calca le passerelle dell’alta moda grazie al suo fisico slanciato e snello che in moltissime le invidiano ancora oggi, e che la porta in quell’anno a vincere anche il concorso di Miss Calabria.

Sempre grazie alla sua bellezza arriva a partecipare a Miss Italia dove si classifica nella 24^ posizione portandosi però a casa la fascia di Miss Sorriso. Da lì si sono aperte le porte poi della tv come presentatrice e attrice in alcune fiction italiane.

il sorriso lo stesso che l’ha resa Miss Calabria prima e modella molto apprezzata poi. La Gregoraci ha mosso i primi passi nei concorsi di bellezza dove molto spesso ha sbaragliato la concorrenza trionfando. Poi varie esperienze come modella, presentatrice tv prima del matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, dalle passerelle alla tv

Dall’alto del suo metro e 76 centimetri, la Gregoraci fa il suo ingresso ufficiale in tv nel 2003 quando partecipa a “Ciao Darwin” nella categoria ‘Veline’, poi la conduzione del suo primo programma “Made in Sud” dal 2012 al 2017 seguito da “Battiti Live” dal 2017 ad oggi. Elisabetta è stata anche il volto di diverse fiction come “Il cielo in una stanza”, “C’era un cinese in Coma”, “Aspromonte” e diverse altre.

Un altro fatto che l’ha resa nota al grande pubblico è stata la sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore nel 2006, fino al matrimonio nel 2008 e la nascita di loro figlio Nathan Falco due anni dopo. La loro relazione continua tra alti e bassi ma si conclude il 23 dicembre 2017 quando firmano la separazione.

Dopo la storia con Flavio, Elisabetta nel 2018 ha una storia con Francesco Bettuzzi, ex pilota di aerei e noto imprenditore. Al momento però è single e non abbiamo informazioni se si frequenta con qualcuno.