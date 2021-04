Si schianta in moto mentre torna a casa: muore ragazzo di soli 21 anni

Un ragazzo di soli 21 anni è morto ieri sera schiantandosi in moto contro un’auto parcheggiata a Monserrato, in provincia di Cagliari.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita schiantandosi con la propria moto contro un’auto parcheggiata. È accaduto nella serata di ieri a Monserrato, in provincia di Cagliari. Dopo l’impatto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare il giovane si è rivelato inutile. I carabinieri, intervenuti insieme ai soccorsi, si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Leggi anche —> Incidente sulla statale: infermiere muore rientrando da un turno in ospedale

Cagliari, si schianta in moto contro un’auto parcheggiata: muore un ragazzo di soli 21 anni

Leggi anche —> Grave incidente stradale: morto un ragazzo di 16 anni, feriti i due amici

Aveva solo 21 anni Nicola Serra, il ragazzo rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 11 aprile, a Monserrato, comune in provincia di Cagliari. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de L’Unione Sarda, il 21enne stava tornando a casa a bordo della sua moto Honda percorrendo via Crasso, quando, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo della due ruote che ha terminato la propria corsa contro un’auto regolarmente parcheggiata.

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che giunti sul posto hanno provato a rianimare il giovane motociclista. Purtroppo, però, a nulla sono valsi gli sforzi dell’equipe medica che alla fine si è dovuta arrendere dichiarandone il decesso.

Insieme ai soccorsi sono arrivati i carabinieri della compagnia di Monserrato che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. Dai primi accertamenti, scrive L’Unione Sarda, i militari dell’Arma avrebbero escluso il coinvolgimenti di terzi. Si sarebbe trattato, dunque, di un incidente autonomo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Non è chiaro, però, quali siano le cause che abbiano fatto perdere il controllo della moto al 21enne. Si ipotizza che il giovane possa essere stato colto da un malore alla guida o un possibile guasto del mezzo. La salma è stata già restituita ai familiari per le esequie.