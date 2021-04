Cani Vip, conoscete il cane di Chiara Ferragni? Tutto su Matilda

È uno dei cani vip più famosi del web come del resto la sua padrona: è il cane di Chiara Ferragni. Le curiosità su Matilda

Conoscete Matilda Ferragni? È la dolce cagnolina dell’influencer più famosa al mondo, Chiara Ferragni. I suoi oltre 23 milioni di follower sapranno bene quanto amore nutre l’imprenditrice digitale nei confronti del suo cane, un bulldog francese che è a tuti gli effetti un componente della famiglia italiana più seguita sul web: i Ferragnez.

Non solo Chiara, Fedez, il piccolo Leone e la neo arrivata Vittoria, anche Matilda rientra a pieno titolo in famiglia. La vediamo tante volte nelle stories e nei post dei Ferragnez e solo ieri Chiara ha spiegato ai suoi follower che anche il suo dolce cagnolino è geloso, come Leo, della nuova arrivata in casa, la piccola Vittoria, secondogenita della coppia.

Matilda accompagna l’influencer da 10 anni. Lei vi è legatissima e il suo amore per il suo bulldog francese l’ha saputo trasmettere anche al marito Fedez e al piccolo Leone che spesso gioca con lei e la riempie di baci. Lo stesso rapper, prima di conquistare il cuore della sua attuale moglie, aveva dedicato a Matilda un passo di una sua canzone.

Cane di Chiara Ferragni, le curiosità su Matilda

Sapete che Matilda, il cane di Chiara Ferragni, ha un profilo Instagram tutto suo? Oggi è quasi una moda per i cani dei Vip ma come sempre l’imprenditrice è stata una precorritrice anche in questo senso. Il profilo di Matilda, aperto nel 2012, conta 416 mila follower che seguono i suoi momenti, molti dei quali insieme a Chiara.

Matilda è entrata nella vita della Ferragni nel settembre del 2010 quando lei era fidanzata con Riccardo Pozzoli tanto che il cane è stato registrato all’anagrafe canina con i cognomi Ferragni-Pozzoli. Quando tra di loro è poi finita, la Ferragni l’ha portata con sé e non se ne distacca mai.

Matilda, come ha raccontato Chiara, è affetta dal morbo di Chron, una malattia che si verifica anche negli uomini e riguarda un’infiammazione cronica dell’intestino ma che si combatte con una rigida alimentazione.

La scorsa estate, inoltre, la cagnolina ha dovuto combattere anche con un tumore, cosa che ha preoccupato molto i Ferragnez ma per fortuna è guarita grazie ai medicinali e alla radioterapia.