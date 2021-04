Cani Vip, conoscete il cane di Michelle Hunziker? Tutto su Odino

È uno dei cani vip più famosi del web. Ha due padroni famosissimi come Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Le curiosità su Odino

Conoscete Odino Trussardi? È il simpaticissimo cagnolino di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, l’ultimo arrivato in casa dopo i due cani barboncini, Lilly e Leone. Odino è stato adottato dalla coppia nel pieno del primo lockdown quando la famiglia della presentatrice svizzera e lo stilista hanno trascorso il loro isolamento nella loro casa di Bergamo in versione allargata.

Insieme alla coppia e alle loro due figlie: Azzurra e Celeste, anche Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle ed Eros, il suo fidanzato Goffredo Cerza, e la sua migliore amica, Sara Daniele.

Così Odio, un cucciolo di levriero, è entrato in una famiglia che sembra quasi una squadra di calcio. Lo vediamo spessissimo come protagonista delle Stories di Michelle su Instagram e lui, come i suoi padroni, è uno dei cagnolini più famosi del web.

Il cane di Michelle Hunziker, le curiosità di Odino

Odino Trussardi è un cucciolo di levriero e dopo poco il suo arrivo in casa è stato presentato proprio da Michelle al pubblico social. Da subito ha conquistato tutti, gli altri cagnolini ma anche il popolo del web. Un cane snello, elegante e anche molto attivo che il marito di Michelle aveva tanto desiderato.

“Erano anni che Tomaso desiderava un levrierino….eccolo qui” ha scritto la presentatrice su Instagram presentando a tutti il nuovo arrivato. Come è quasi d’obbligo oggi ha un suo profilo Instagram seguito da oltre 26 mila follower. È qui che possiamo ammirarlo in tutta la sua eleganza, un simbolo dal quale il marchio Trussardi del resto non si è mai allontanato.

C’è un particolare che forse nessuno sa su Odino. Odino ha il codino storto e proprio per questo Tomaso lo ha scelto. “L’ho preso perché aveva il codino storto e non lo voleva nessuno” ha raccontato alla moglie quando gli ha confessato di aver preso un nuovo cane, tema sul quale Michelle era molto contraria.

Ma è bastato sentire questo per sciogliersi e amarlo ancor prima che lo vedesse. Tutti adorano Odino e Tomaso non se ne separa mai, lo porta anche con lui a lavoro.