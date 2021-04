Caso Mauro Romano: la madre riconosce affinità con lo sceicco Al Habtoor

Si riapre il caso di Mauro Romano. Scomparso nel 1977 a soli sei anni, la madre ha individuato somiglianze in un uomo che sembra corrispondere al figlio.

“E’ lui, è Mauro.” Queste le parole di Bianca Romano, la madre di Mauro Romano. Quest’ultimo è scomparso nel 1997 a soli sei anni. La terribile vicenda è avvenuta a Racale in Salento. Dopo 43 anni, il caso si riapre. Su Oggi è apparsa una foto di un uomo che corrisponderebbe a lui. Si tratta di uno sceicco. E’ il sesto senso materno a individuare in Mohammed Al Habtorr il suo bimbo.

“Ormai ho pochi ricordi del mio bambino, ma non posso dimenticare il giorno in cui si bruciò la manina col ferro da stiro”, il commento della Romano.

La donna in tutti questi anni non ha mai perso le speranze. E oggi arriva la pista che il suo bambino scomparso a soli sei anni potrebbe essere tra gli uomini più ricchi al mondo.

Mauro Romano, la lettera dei genitori: molteplici indizi sulla possibilità che sia uno sceicco

La famiglia, ospite di recente a Storie Italiane, ha raccontato di aver contattato lo sceicco ma di non poter rivelare altro. Ha scritto una lettera all’uomo con il supporto di un avvocato. Oltre alla sensazione di Bianca, l’indizio relativo all‘età dello sceicco confermerebbero questa pista. Mauro è nato nel 1970, mentre ufficialmente la data di nascita di Mohammed è 1968. Ma non solo. Entrambi riporterebbero inoltre una cicatrice sul sopracciglio sinistro e sulla mano destra una bruciatura.

Anche se tutti gli indizi sembrano confermare l’ipotesi che Mauro sia lo sceicco, solo l’esame del Dna potrebbe decretare se l’uomo sia davvero il bambino scomparso 43 anni fa.

Intanto la piemme Stefania Mininni ha pronunciato la fine delle indagini preliminari. La deposizione accerta quanto sostenuto dai Romano.

Mauro Romano: Indagini chiuse, accusato di sequestro di persona l’uomo che il bambino scomparso chiamava “lo zio”. Per la procura di #Lecce lo avrebbe prelevato per consegnarlo a due persone. Chi erano? Domani sera i genitori a #chilhavisto alle 21:20 in diretta su #Rai3 pic.twitter.com/5OthbTkfMP — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) November 24, 2020

Secondo la famiglia a rapire il piccolo Mauro sarebbe stato il barbiere del paese per poi consegnarlo a due uomini. Questi sarebbero scesi da una macchina bianca. L’uomo è indagato.