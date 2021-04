Chiara Biasi, elegante e irresistibile anche in shorts: che gambe – Foto

L’influencer Chiara Biasi ha pubblicato un piccolo video con tanto di shorts. Tanti commenti e like per la bella Chiara che su Instagram vanta la bellezza di 2,7 milioni di follower. Ecco tutti i dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara Biasi più bella che mai in un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’influencer nel breve video indossa degli shorts molto corti che fanno risaltare le sue bellissime gambe toniche e ben allenate.

Elegante e seducente, l’influencer con questo nuovo post ha deliziato tutti i suoi ammiratori che non hanno perso occasione per esprimere i loro apprezzamenti: “La perfezione 🔥🔥, 💚💕💛 wow, Sei bellissima ❤️❤️, Fighissima amore 🔝❤️🔝❤️🔝❤️🔝❤️, Bellissima fighetta 😘😘😘😘😘😘, Sei fantastica 🔥, 😍 ti adoro, Super chiaretta, Magari svegliarsi così il lunedì mattina senza problemi”.

La carriera di Chiara Biasi e le storie d’amore più importanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)



Tanti like e commenti per la Biasi che vanta la bellezza di 2, 7 milioni di follower. Non a caso, stiamo parlando di una delle influencer e blogger più famose d’Italia.

Nata a Pordenone, ad un certo si trasferisce a Milano dove conosce Chiara Ferragni che le consiglia di aprire un blog di moda e lifestyle che, nel giro di poco tempo, diventa molto seguito.

Successivamente, viene chiamata come testimonial per molti brand famosi. La sua notorietà è dovuta anche per le sue storie d’amore (Adrian Cardoso e Simone Zaza su tutti).

Chiara Biasi ha avuto anche una storia d’amore con Oscar Branzani, con cui però non è rimasta in buoni rapporti. Durante il trono del suo ex, infatti, la Biasi ha anche lanciato qualche frecciatina ad Eleonora Rocchini, all’epoca fidanzata e scelta di Branzani a Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

In passato ha anche dichiarato di essere stata vittima di un’ischemia che l’ha costretta ad assumere dei farmaci per poter preservare il suo stato di salute. Qualche mese fa ha anche avuto un momento di allontanamento dai social che lei ha commentato così: “Stare sempre al telefonino mi rende acidissima nella vita reale, e quando ho realizzato questo, ne ho preso un po’ le distanze”.