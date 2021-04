Denise Pipitone, parla Piera Maggio dopo questi giorni: “Chiedo aiuto”. Sulla pagina ufficiale del programma è spuntato un appello rivolto anche ai personaggi famosi

Denise Pipitone in questo periodo è tornata nella memoria di tante persone che da un po’ di anni non stavano più pensando a lei. A causa di una segnalazione dalla Russia si è riaccesa la speranza di rivederla viva, e ora più che mai che di questo caso se n’è parlato di nuovo in tutto il mondo, è arrivato il momento di ritrovarla. Adesso Denise, se è viva, è una ragazza di 21 anni che è in qualche parte del mondo inconsapevole del fatto che i suoi genitori la stanno cercando e aspettando da tantissimi anni. Ora più che mai è importante far rimanere accesa la luce su questa vicenda ed è questo che si augura Piera, ora che la segnalazione dalla Russia è stata archiviata.

Denise Pipitone, l’appello dei suoi genitori: “Vogliamo Denise libera”

Così i genitori di Denise hanno deciso di lanciare un appello, hanno chiesto ai personaggi famosi di condividere le locandine con le foto di Denise da bambina e quella ricostruita di lei da grande, per cercare di ritrovarla dopo 17 lunghi anni di agonia. Piera in tutti questi anni non si è mai arresa e non ha intenzione di farlo ora: adesso più che mai vuole lottare e cercare la sua bambina ovunque, che ora bambina non è più.

Le foto stanno nuovamente facendo il giro del mondo e tutti si augurano che alla fine di questa brutta vicenda che è avvenuta in questi giorni con la Russia, possa venirne fuori qualcosa di positivo.