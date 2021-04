Dieta per vivere a lungo: parlano le ricerche degli esperti

Un’équipe di scienziati cinesi ha trovato la chiave per vivere a lungo: la dieta che accresce le aspettative di vita e riduce notevolmente il rischio di decessi

Un’équipe di scienziati cinesi sembra aver trovato la chiave per vivere a lungo. In base ai riscontri evidenziati dai dati di ben 26 ricerche, la possibilità di accrescere le aspettative di vita c’è, e risiede totalmente nella dieta. Gli esperti, confrontando le abitudini alimentari di oltre 1,9 milioni di persone, provenienti da 29 Nazioni e regioni di tutto il mondo, hanno individuato alcuni parametri che sarebbero in grado di aumentare la durata della vita e di ridurre al minimo il rischio di morte per determinate cause.

Tra le accortezze, c’è ovviamente quella di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Tuttavia, non tutti gli alimenti sarebbero funzionali a tale scopo: ci sono infatti specifici cibi che devono assolutamente essere consumati, al fine di ottenere benefici in termini di longevità. Scopriamo quali sono.

Come vivere più a lungo: i cibi che non possono mancare nella dieta

Il consumo di almeno cinque porzioni di frutta e verdura, come raccomandato dagli esperti, garantirebbe alle persone un’aspettativa di vita più lunga: lo confermano i dati raccolti da un’équipe di scienziati cinesi, che ha preso in esame le esperienze di oltre 1,9 milioni di persone. Nei soggetti analizzati, che si attengono a tali prescrizioni, il rischio di morte per determinate malattie si riduce del 13%: in particolare, i decessi per malattie cardiovascolari si abbassano del 12%.

Tuttavia, non tutti gli alimenti avrebbero la capacità di garantire una maggiore longevità. In merito alle verdure, gli esperti raccomandano di consumare specialmente quelle a foglia verde, quali lattuga, rucola e radicchio. Parallelamente, altri alimenti da prediligere sono quelli contenenti beta-carotene e vitamina C: ne sono ricchi, per fare due esempi, gli agrumi e le carote.

Poche e semplici regole da seguire per una vita che si allunga in termini di anni e che vede abbassarsi il rischio di morte. La ricerca condotta dagli scienziati cinesi lo conferma: frutta e verdura sono la chiave per uno stile di vita sano e bilanciato.