Diletta Leotta e il giallo di uno scatto su Instagram di un po’ di tempo fa: un curioso oggetto dimenticato sul comodino in camera da letto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Sempre più irresistibile, Diletta Leotta si conferma la regina di Instagram e la conduttrice sportiva più amata dagli italiani. Non solo: in vista del prossimo anno, con DAZN che ha ottenuto l’esclusiva su 7 partite su 10 delle giornate del campionato di Serie A, si appresta a diventare la regina incontrastata del weekend calcistico.

Un’ascesa inarrestabile, quella dell’emittente streaming (al netto dei problemi avuti ieri con la trasmissione di Inter-Cagliari e Verona-Lazio, con moltissimi utenti che hanno lamentato disservizi) e quella della splendida siciliana, che trova come sempre riscontro anche sul profilo di Diletta. Uno dei più cliccati in assoluto dei social network, e come stupirsi. Il suo fascino non lascia mai indifferenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta e la FOTO in costume che ha lasciato tutti di stucco: sublime e succinta

Diletta Leotta, l’enigma dell’oggetto sul comodino: di cosa si trattava?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta la ginnastica è bollente: pose da urlo e resti senza parole – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Ad ogni scatto, i followers vanno in delirio per la sua eleganza e sensualità impareggiabili. E c’è spazio anche per qualche piccolo ‘giallo’, nelle foto di Diletta. Un po’ di tempo fa infatti, in una delle sue foto più riuscite, la Leotta si immortalò in camera da letto al momento del risveglio. L’attenzione di tutti era sulle sue forme sinuose in camicia da notte, ma qualcuno aveva notato anche un dettaglio particolare. Sul comodino, infatti, c’era un oggetto misterioso, di colore blu.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Anche zoomando, difficile capire di che cosa si trattasse. Qualcuno ha sostenuto fosse un libro. Qualcun altro, più maliziosamente, si è spinto a ipotizzare uno scatolino intimo. Il dibattito, a distanza di diverse settimane, rimane aperto.